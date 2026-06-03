Ma cosa significa che l'Onu rischia la bancarotta? Gli Usa di Trump hanno smesso di pagare, la Cina è in ritardo. Ecco tutto quello che sappiamo

Come ha spiegato nel dettaglio il Wall Street Journal, il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha avvertito che le Nazioni Unite sono impegnate in una "corsa verso la bancarotta" e che esiste una “prospettiva molto concreta di un possibile collasso finanziario dell'organizzazione”. Le ultime previsioni sono fosche. Le Nazioni Unite dovrebbero infatti esaurire le riserve di liquidità entro metà agosto, ossia proprio quando il processo di selezione del successore di Guterres entrerà nel vivo. La Cina continua a ripetere che onorerà i suoi obblighi finanziari. Gli Stati Uniti dichiarano invece di subordinare il futuro sostegno finanziario a maggiori risparmi. L'Onu è in parte corsa ai ripari. Ha infatti messo in atto tagli di spesa di portata storica e intrapreso un programma di efficientamento. Ha chiuso uffici, eliminato un numero record di 3.000 posti di segretariato, ridotto gli orari degli interpreti e persino disattivato le scale mobili presenti nella sede centrale di New York. Non solo: per risparmiare denaro le Nazioni Unite hanno accelerato il ritiro delle truppe dalle zone più critiche dell'Africa, come la Repubblica Democratica del Congo e hanno drasticamente ridotto le spese per le operazioni di mantenimento della pace. Last nut not least, l'organizzazione ha posticipato i rimborsi a Nepal, Bangladesh e altri Paesi poveri che forniscono truppe per le operazioni dei “caschi blu”.