Killers 15enni e sempre più omicidi tra i giovani? Barbara Fabbroni a fuoco su Mow: "La Gen Z ha un problema con la rabbia”. Il carcere come in Svezia? “Vi spiego perché non è la soluzione”

L’omicidio di Bakary Sako, in Puglia, è stato commesso da un quindicenne e i PM hanno parlato di contesti difficili che probabilmente sono quelli criminali. In Svezia, che è un Paese con problemi ben diversi di narcotraffico, si procederà alla creazione carceri per ragazzi dai 13 ai 15 anni perché i numeri degli attentati dinamitardi e degli omicidi riguardano proprio questa fascia d’età. Lei è d’accordo con questa idea? Secondo te in Italia potrebbe accadere qualcosa del genere o dovrebbe?

Io non so se in Italia potrebbe o dovrebbe accadere qualcosa del genere. Credo che comunque dobbiamo andare sempre alla radice del problema, non dobbiamo sempre stare sulla punta dell’iceberg. Certo, è una sorta, tra virgolette, mi verrebbe da pensare, di luogo dove tu comunque cerchi di ottenere consapevolezza, si spera, di quello che ti è successo e di prendere consapevolezza delle tue emozioni. Però bisogna stare anche molto attenti perché deve esserci, secondo me, un accompagnamento congruo e coerente anche con il bisogno dei minori. Nella serie Netflix Adolescence si capisce molto di questo mondo. È la storia di un ragazzino inglese di 13 anni che uccide una sua coetanea, una ragazzina di 14 anni. Lui si era invaghito di questa ragazzina, però nel suo mondo c’era l’idea di non piacere, un’idea di frustrazione, di svalutazione. Aveva paura di non attirare la sua attenzione. Quindi, a un certo punto, la uccide. E qui emerge quello che viviamo oggi, cioè il fatto che la famiglia non si rende conto che i figli possono avere dei problemi perché sono, per così dire, molto impegnati nel lavoro. Ma questo non è il problema. Il problema è che quando tu stai con il figlio o la figlia devi riuscire a cogliere le piccole sfumature. Lì c’è proprio anche l’incapacità di questo ragazzino di esprimersi, di tirare fuori le proprie emozioni. C’è questa aggressività che trapela tantissimo e secondo me rende bene merito a quello che sta accadendo oggi. Cioè a questa incapacità di stare in relazione con l’altro, a questo non riuscire a gestire la frustrazione e tradurla attraverso un agito aggressivo.

Il carcere a 13 anni in Svezia forse è un po’ eccessivo?

Già solo la parola “carcere” contiene tutta una narrazione, quindi crea comunque nel soggetto qualcosa di punitivo. Io credo che più che un carcere bisognerebbe creare dei luoghi dove questi giovani riescano comunque a tirare fuori le proprie risorse, a far sì che i propri limiti diventino delle risorse e facciano consapevolezza. Perché io ti posso mettere anche dentro un carcere, o un luogo dove ci si prende cura dei giovani e degli adolescenti, ma poi, se quella cura non va a riparare quella trama sdrucita della tua esistenza, in cui c’è una sofferenza, in una situazione del genere, secondo me, si può aumentare ancora di più la devianza e può aumentare ancora di più il vuoto. Può diventare un circolo vizioso. C’è da capire bene come saranno strutturati, come verranno organizzati. Un luogo dove tu ti devi sentire in appartenenza, dove puoi comunque sviluppare e, come dire, tirare fuori quella dolorosità che porti dentro e che hai tradotto con un comportamento aggressivo. Il fenomeno delle baby gang ha tutta una declinazione particolare perché sostanzialmente c’è un leader, quindi il gruppo si riconosce in un leader. E quel capo, che generalmente non è un adolescente ma un giovane adulto, è colui che muove i fili di questa situazione della baby gang e quindi stimola gli altri a fare determinate cose, perché c’è il valore del gruppo. Quel gruppo funge da riconoscimento. L’adolescente va a riconoscersi in quel gruppo perché quel gruppo funge anche da appartenenza. E lì c’è una dinamica ulteriore, secondo me, perché bisogna distinguere tra quello che è l’agito del singolo e quello che è l’agito del gruppo. Sono due aspetti diversi, sebbene possano anche nascere dalla stessa radice emotiva e dalla stessa frustrazione.