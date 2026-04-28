In Casa Cipriani a Milano non si parla d’altro: tutti chiedono chiarimenti su Nicole Minetti, Giuseppe Jr. e le presunte minorenni in Uruguay. Cosa sta succedendo?

La Grazia, ma ancora una volta non è un film di Paolo Sorrentino. Anzi non è un film affatto, ma una grana grossa così. In Casa Cipriani a Milano è sempre più insistente la curiosità dei soci (che annualmente versano la consistente quota associativa) i quali a quanto pare non hanno niente di meglio da fare che attaccarsi al telefono, chiamare il centralino dell’esclusivo club e domandare se tutto quel che leggono sui giornali a proposito di Nicole Minetti e di Giuseppe Jr. sia vero. La storia inquietante tirata fuori dal Fatto Quotidiano coinvolge l’ex consigliera regionale in quota Berlusconi e il suo compagno, figlio di Arrigo, patron della famiglia veneziana che ha fondato la sua fortuna, vuole la sua leggenda, a partire dall’Harry’s bar a Venezia ed è arrivata ad aprire la più esclusiva catena di ristoranti di New York, e quindi in giro per il mondo, Milano inclusa. Chi l’avrebbe mai detto, poi, che la diva di Arcore si sarebbe fidanzata proprio lui, uno dei più intimi soci di Jeffrey Epstein? Chi l’avrebbe mai detto che dopo i fatti del 2017 al “Downtown Ibiza”, la signorina Minetti lo avrebbe seguito addirittura in Uruguay? Oltre ad aver sollevato il massimo allarme in Quirinale, le rivelazioni dell’ex dipendente del ranch uruguayano gestite dalla very important couple a La Barra a quanto pare sono l’argomento di conversazione preferito dai soci di Casa Cipriani a Milano. Non si parla d’altro.