Ma davvero pensate che Trump vi dirà la verità sugli Ufo (Uap)? Il Presidente vuole desecretare i documenti ma il Pentagono da anni lavora per rendere impossibile tutto questo

Aprile 2026 è il più crudele dei mesi, come scriveva T. S. Eliot, soprattutto per chi crede alle bugie dell’establishment. Donald Trump sale sul palco di un evento di Turning Point USA a Phoenix, Arizona, e con il suo stile inconfondibile, misto di solennità e teatralità, annuncia che il governo degli Stati Uniti sta per rivelare i suoi segreti sugli Ufo. “Ho trovato documenti molto, molto interessanti”, dice il presidente.”"Le prime pubblicazioni inizieranno molto, molto presto”. Non è la prima volta. A febbraio Trump aveva già scritto su Truth Social di aver impartito istruzioni precise al Segretario alla Difesa Pete Hegseth e ad altre agenzie perché avviassero “il processo di identificazione e rilascio dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (Uap), agli oggetti volanti non identificati (Ufo), e a qualsiasi altra informazione connessa a questi argomenti altamente complessi, ma estremamente interessanti e importanti”.

Il Pentagono, attraverso il suo All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro), ha risposto con entusiasmo formale, dichiarando di lavorare “in stretta coordinazione con la Casa Bianca e con le agenzie federali per consolidare le collezioni di documenti Uap esistenti e facilitare il rilascio più rapido possibile di informazioni Uap mai viste prima”. Pete Hegseth ha postato uno screenshot con una emoji aliena e una che saluta. Eppure, nonostante le promesse presidenziali, nonostante le emoji, nonostante i “molto presto” ripetuti come un mantra, chi conosce davvero questo dossier sa che tra le promesse di trasparenza e la realtà concreta dell'apparato della sicurezza nazionale americana c'è un abisso, anzi, un muro di gomma. Per capire perché, dobbiamo partire dall'uomo che più di ogni altro ha trasformato il fenomeno Uap da materia per appassionati di fantascienza a questione di sicurezza nazionale portata al cospetto del Congresso americano: Luis “Lue” Elizondo.

Luis Elizondo non è un ufologo. È un ex agente speciale dell'intelligence militare americana, veterano dell'esercito con decenni di esperienza nelle operazioni più sensibili e classificate degli Stati Uniti, dall'Afghanistan all'America Latina, dalla Corea del Sud al Medio Oriente. Ha lavorato per l'Office of the National Counterintelligence Executive e per l'Office of the Director of National Intelligence. Ha studiato microbiologia e immunologia all'Università di Miami. È, per dirla senza giri di parole, esattamente il tipo di persona di cui il governo si fida per gestire i segreti più delicati della nazione. Dal 2008 al 2017, Elizondo ha diretto dall'interno del Pentagono l'Advanced Aerospace Threat Identification Program (Aatip), un programma di accesso speciale finanziato su iniziativa del senatore Harry Reid, allora leader della maggioranza al Senato, con 22 milioni di dollari di fondi “neri” destinati all'indagine sulle minacce aeree e sui fenomeni aerei non identificati. Il programma esisteva al di fuori dei normali canali di supervisione, incorporato nei budget di altre agenzie come misura di sicurezza.