Il Mondiale rovinato dai narcos e dalla Cia? In Messico c'è il caos. C'entrano Trump, i cartelli della droga e una vera epidemia di armi

Andiamo con ordine. Che cosa sta succedendo in Messico? Un'idea abbastanza evocativa arriva da un recente reportage pubblicato dal New York Times. Pare che da qualche mese un'ondata di armi – dai Kalashnikov ai fucili tipo AR-15 - stia affluendo dagli Stati Uniti al Messico (le stime parlano di circa 500mila armi all'anno). Siamo di fronte a un paradosso. Mentre da un lato l'amministrazione Trump pressa il governo messicano per reprimere i cartelli della droga, dall'altro i trafficanti d'armi stanno registrando affari d'oro rifornendo i narcos messicani. In particolare il famigerato cartello di Sinaloa, la potentissima organizzazione criminale dietro al raket del fentanyl che inonda le strade americane. Ebbene, questo cartello è impegnato a raccogliere quante più armi possibile per tre ragioni: per tenere testa all'offensiva del governo messicano, combattere le fazioni rivali al suo interno e accumulare scorte in previsione di un possibile intervento militare statunitense. Facciamo un piccolo passo indietro: da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump ha più volte minacciato il Messico in relazione alla guerra contro i cartelli della droga. A causa di simili pressioni - che includono sia l'introduzione di dazi punitivi sia la possibilità di effettuare operazioni militari statunitensi in territorio messicano - il governo di Città del Messico ha intensificato la lotta alla criminalità organizzata. Negli ultimi mesi le autorità hanno effettuato numerosi arresti, sequestri di droga e smantellamenti di laboratori clandestini, oltre a estradare negli Usa decine di narcotrafficanti di alto profilo. Tra i successi più significativi rivendicati dalle forze di sicurezza messicane figura l'operazione che ha portato all'uccisione di Ruben Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, leader del Cartello Jalisco Nuova Generacion e principale rivale del Cartello di Sinaloa. Le autorità hanno presentato l'azione come la prova di una repressione sempre più decisa nei confronti dei gruppi criminali. Trump, tuttavia, ha ribadito l'intenzione di condurre una propria offensiva contro i cartelli, definendo il Messico “l'epicentro della violenza dei cartelli”. Sheinbaum ha respinto con fermezza qualsiasi ipotesi di intervento militare statunitense, sostenendo che Washington dovrebbe fare di più sul proprio lato del confine, in particolare per fermare il flusso di armi provenienti dagli Stati Uniti che alimenta la violenza e il potere dei gruppi criminali in Messico.