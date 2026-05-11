Trump ha perso la guerra. Quale? Quella con la Cina. Il presidente Usa incontra Xi Jinping e vi spieghiamo perché è un evento storico che cambia tutto

E la guerra in Iran? Il casino in Medio Oriente? L'Europa e il conflitto ucraino? Trump non farà le veci del “poliziotto del mondo” e si limiterà a pensare per sé. Per evitare di perdere la faccia, o peggio di tornare a casa denigrato dagli editoriali del New York Times, The Donald cercherà di dare l'impressione di aver vinto in qualche campo. Il più malleabile coincide con quello economico. Il tycoon giocherà dunque proprio su questo, spiegherà che il surplus commerciale della Cina con gli Usa è sceso dagli oltre 400 miliardi di dollari del 2018 ai circa 200 miliardi del 2025, e, utilizzando simili dati, dirà che le sue tattiche stanno funzionando. I cinesi alzeranno il sopracciglio, faranno spallucce e continueranno a usare la loro strategia, molto più astuta di quella trumpiana. Già, perché è vero che l'export cinese verso gli Usa è diminuito, ma quello generale è aumentato a conferma di un fatto evidente: Pechino ha dirottato le esportazioni in altre regioni (Europa e Sud Est Asiatico in primis) per compensare, o quanto meno limitare, la perdita delle quote statunitensi. Non è un caso che nel 2025 la Cina abbia registrato un surplus commerciale annuo record di quasi 1.200 miliardi di dollari. E l'Iran? Xi continua a prendere le distanze dal conflitto in Medio Oriente, limitandosi a ripetere che forse è meglio per tutti normalizzare le operazioni nello Stretto di Hormuz. Non avrebbe senso, per lui, fare altrimenti, visto che la Cina è un elettrostato, non considera più il petrolio iraniano essenziale per la sua sopravvivenza e poi può sempre contare sui rubinetti di Putin. La sensazione, dunque, è che Trump proverà a far passare la sua sconfitta come se fosse una vittoria. Al prezzo di allentare la presa su Taiwan, l'isola che il Dragone ha giurato di volersi riprendere. Prima o poi. Con le buone o con le cattive.