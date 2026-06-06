Valditara vieta l’educazione sessuale a scuola e la destra gode, maddeché? Parla lo psicologo Merigo: “L’ideologia gender non esiste e la conoscenza è una protezione dagli abusi”

Se si parla di infanzia e di scuole primarie però, bisogna anche fare una distinzione che nel dibattito, a un certo punto, si perde perché si tende a parlare di sessualità in senso adulto. Invece non bisogna prescindere da un'educazione che insegni al bambino a comunicare i propri confini, perché è una forma di protezione dagli abusi: "Un bambino che sa nominare il proprio corpo e anche i propri confini, riconosce anche i limiti e diventa più difficile da manipolare", oltre al fatto che riuscirà a riconoscere, e dunque comunicare meglio con i genitori, qualcosa che gli sta succedendo. Proprio perché ne ha la percezione, grazie alla conoscenza di limiti e confini: altrimenti rischia di rimanere un tabù, e "il tabù in quell'età diventa poi trauma, ce lo portiamo avanti come trauma".

Il principio del consenso informato dei genitori invece, che è un altro dei grossi temi della legge, "non è il problema, anche perché i genitori non firmano consensi informati sulle altre materie: non firmano ad esempio, consenso informato su cos'è stato spiegato a storia". Il problema semmai, è che "una materia che riguarda la salute, la prevenzione, la sicurezza viene trattata come un'attività opzionale che è da autorizzarsi". Se c'è una diffidenza da parte delle famiglie va presa sul serio, ma "la risposta non è togliere l'educazione affettiva: è quella di renderla seria. Affidata a professionisti formati, medici e psicologi, perché è anche impensabile che un professore di scuola debba anche perdere dell'altro tempo, formarsi per poter fare questo tipo di attività che è di competenza anche di altre figure".

In termini di "alfabetizzazione corporea" dunque, si va incontro a un pericolo, in quanto si tolgono al bambino gli strumenti per proteggersi: "Più che quello ideologico, è il punto clinico quello che mi preoccupa di più. Il discorso è che bisogna dare delle nozioni di conoscenza su tutto, non soltanto ridurre a un vetrino dell'aspetto biologico, non soltanto anche quelle che possono essere le parti del corpo da conoscere, ma anche conoscere quelle che sono le differenze con l'altro". Queste diventano fondamentali, perché un ragazzino o una ragazzina che si pone domande, può arrivare a delle conclusioni affrettate, "quando invece anche con una buona conoscenza del sé, una buona conoscenza che viene appunto portata avanti dentro le scuole, si arriva a vivere la propria realtà e la propria identità, inclusa quella sessuale, al meglio, quindi senza sofferenze".