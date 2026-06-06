La clamorosa denuncia della sindaca di San Severo (ora ex) Lydia Colangelo. Richieste hot, “un tentativo sequestro di persona” e una maggioranza litigiosa, quanti segreti dietro una porta chiusa...

Ma non solo "richieste sessuali", la sindaca ha tirato in ballo uno dei suoi assessori, Pierluigi Marino: "L'ultima volta che ha parlato con me ha chiuso la porta e tolto le chiavi della mia stanza. Un tentativo di sequestro". Accuse gravissime, soprattutto nel contesto di quelle precedenti (che per ora rimangono nell'agone politico e non sono state rese note alle forze dell'ordine), visto che non è chiaro se Marino sia lo stesso "consigliere sbagliato" di cui parla Colangelo. Lui ha risposto querelando: "La sindaca mi accusa solo perché ormai sono un avversario politico, prima delle mie dimissioni non ha mai messo in discussione la mia buona fede - ha detto - Qualche giorno prima della Festa del Soccorso mi sono recato nella sua stanza e, per garantire la riservatezza della conversazione, ho semplicemente chiuso la porta, anche perché tutti sanno che la stanza del sindaco è un porto di mare. Ho chiesto di revocarmi le deleghe per le motivazioni che ho già spiegato. Purtroppo ciò da parte del nostro sindaco non è avvenuto". Poi si difende e spiega le motivazioni della sue denuncia: "Chi mi conosce sa che non farei male ad una mosca. Figuriamoci se dovessi fare male al nostro sindaco o ad una persona che reputavo un'amica. E questo per dirvi quanto questa accusa, totalmente falsa, mi abbia ferito e mi abbia costretto a rimettere nelle sedi competenti per tutelare la mia dignità personale, la mia dignità professionale, la mia dignità politica, ma soprattutto la mia dignità di papà. Vi dico che non auguro a nessuno, nemmeno al mio peggior nemico, di vedersi accusato pubblicamente solamente perché ormai è diventato un avversario politico. E se il sindaco ha qualcosa da dire nei miei confronti, nei miei riguardi, lo deve fare unicamente sotto la sfera della mia vita assessorile".