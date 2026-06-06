Cara sinistra, cos’hai in testa? Il burka! Il campo largo perde per colpa di Gaza e Islam e la destra lo ha capito (non solo alle comunali). Che fine ha fatto la cara vecchia lotta di classe?

Tralasciamo ora l’impegno di svariati deputati e senatori 5 Stelle a favore di Gaza e la Flottilla (sembra che il Movimento 5 Stelle abbia donato un milione alle prima Samud, ma mancano prove solide), che sembrano essere, oltre a togliere le sanzioni alla Russia, le uniche due loro preoccupazioni (ma allora perché non fondano un partito transnazionale e rinunciano a presentarsi alle elezioni in italia, visto che di questo sembra loro non fregare nulla?), ma questo prenderebbe troppo spazio e merita un articolo parte.

Parliamo invece della nuova star degli elettori della “sinistra” parlamentare a cui anche tanti cani scioltissimi guardano con occhietto languido: il bel Pedro Sánchez. L’idolo del socialismo quasi comunista, quello che rappresenta un faro sull’avvenire politico del campo largo italiano, il perfetto modello di ruolo, duro ma giusto, inflessibile, coraggioso. Ma con già 36 tra familiari, moglie compresa, politici e tecnici del suo entourage, capo di gabinetto compreso, imputati per corruzione e reati analoghi. Ma si sa, dicono le “sisse” di boomerbook, “ha stata la Cia”, o il Mossad, che tanto è lo stesso. Insomma un gombloddo dei “piccoli e grandi satana pedofili”, dato che questo, mutuato guarda caso dalla religione, ormai è il livello del linguaggio.

Vediamo, con le parole dell’ottimo giornalista Andrea Cangini, Sánchez e il no alle basi militari americane: “Ma la stampa spagnola ha documentato che, nonostante il premier avesse solennemente decretato l’indisponibilità delle basi spagnole per le navi e gli aerei americani, dalla base andalusa di Rota il traffico di aerei e fregate della marina militare stellestrisce non si è mai fermato.” Sánchez contro i rapporti commerciali con Israele, “ma la stampa spagnola ha documentato che l’import da Israele si è ridotto solo del 20% e che le esportazioni sono persino aumentate", Sánchez contro i rapporti commerciali con Putin: “Ma la stampa spagnola ha documentato che la Spagna era e resta tra i principali importatori di gas russo in Europa.”

Sánchez contro Trump e l’autoritarismo americano: “Ma la stampa spagnola gli ha tolto la pelle dopo averlo visto andare con il cappello in mano a Pechino.”

Quindi, che dobbiamo dedurre da tutto ciò? Che il populismo della sinistra parla il linguaggio della falsificazione acchiappalike da social network, comunicando col suo pubblico in base al principio base della teologia politica berlusconiana: “parla al tuo interlocutore come se fosse un bambino di otto anni. O meno". E digli quello che vuole sentirsi dire, mentre fai tutto il contrario. E di otto anni, o meno, sembrano essere davvero gli interlocutori della sinistra tutta, compresi quelli di tutti i partitini comunisti da prefisso telefonico oltre agli sparuti ma non spirati universitari comunisti per moda o per amore (del pischello/a del collettivo, militante intersezionale e futuro padrone di domani).

Intanto gli operai che, sorpresa, esistono ancora, le operatrici di call center, i precari, le false partite iva, i lavoratori in nero, gli operatori a chiamata, quelli/e col profilo su Only Fans, quelli/e che battono per strada (Sex Workers fa molto più fico, ma si tratta pur sempre di scopare per soldi, per comperare da mangiare e pagare le bollette), i disoccupati senza più speranza di lavoro, quelli che ormai vivono di illegalità varie, di microcriminalità e pure quelli che stanno in galera, beh, tutti questi che sono una grossa fetta scontenta e incazzata della popolazione italiana, migranti, seconda generazione compresi, in realtà hanno ben altro a cui pensare che a Gaza che sta a 2300 kilometri di distanza, mentre precipitano verso la stessa miseria della popolazione gazawa quando iniziò massicce proteste contro Hamas, guarda caso prima del 7 Ottobre, e degli accordi di Abramo che avrebbero decurtato i finanziamenti ad Hamas stessa (ma se gli ottenni vogliono chiamarlo “resistenza”, solo le risate della storia li seppelliranno). Men che meno gli fotte di menate da finto intellettuale cattocomunista tutto buon cuore e zero razionalità politica, di retroguardia, versione moderna degli “armiamoci & partite” dei tempi del Vietnam che discettano di processi politici e liste di prescrizione relative all’uso o meno del termine “genocidio”.

Il proletariato italiano è incazzato, e il lumpenproletariato in aumento, rivoluzionario o meno, lo è pure. E lo è anche la borghesia sempre più piccola, l’esercito laico di non garantiti, lo sono gli expat, migranti nostrani che glielo’hanno proprio data su.

Questa gente non vota più, e se vota, vota a destra. Ha votato Meloni non perchè fosse fascista, ma perchè è incazzata fradicia con la “sinistra” rappresentata dal PD, con quella immane bufala filorussa dei 5 Stelle e anche con la Politica Spettacolo di AVS. E ha votato si al referendum, e l’hanno fatto, non si illuda tanto la “sinistra” di essere rinata, anche tanti elettori delusi di destra, perfino fascisti veri, che, sorpresa, esistono davvero, per dire che sono incazzati anche con Meloni.

Detta come va detta, moltissima gente, precari, disoccupati, non garantiti etc, gente che vorrebbe ci si occupasse dei problemi veri di una Italia dove, unico caso in europa a parte la Grecia, i salari negli ultimi 20 anni sono calati invece che aumentare, dove la sanità pubblica non esiste più, e tutta la lista di cose drammatiche che loro sanno bene ma i politicanti e le sisse comuniste ignorano, e stanno cominciando a pensare: ma non è che non questa storia di Gaza e del genocidio, ce lo stanno mettendo a tutti nel culo? Si, ce lo stanno mettendo a tutti nel culo, etero e froci, senza la Luana, la vaselina, senza che possiamo goderne rivoluzionariamente, ma nel senso letterale, non fisico e sessuopolitico del termine.

Perché la narrativa di un “problema più grande”, di un valore assoluto, di una missione superiore che ci rende più buoni, che ci giustifica a stare dalla parte giusta, anche se non si sa di cosa, che ci garantisce che, nelle nostre turbe psichiche e nei nostri drammi economici siamo comunque noi, i “buoni” contro gli assassini e i genocidatori, beh, questa è la trovata più grande del secolo per disincarnare la verità in un nuovo dogma religioso, con l’acclamazione di tutti i buoni e i giusti, in lotta per il bene contro il male, satanico & pedofilo & uccisore di bambini, che viene comunque sempre e solo combattuto in forma simbolica e esclusivamente rituale, come teologia vuole, a parole, grida, canti, affermazioni, negli altamente simbolici ma concretamente inefficenti 2 minuti dell’odio contro il genocidio.

Sia chiaro, non si tratta di non riconoscere che quanto sia successo a Gaza sia comunque orrendo e criminogeno, e i responsabili, di ambo le parti, meritino una giusta condanna. Si tratta invece di capire qual è il reale valore d’uso di questa narrativa monoidea in cui, nell’occuparsi dello stigmatizzare, solo a parole peraltro, il “male supremo”, si permette alla “sinistra”, istituzionale o meno, di cancellare ogni altra forma di attività politica reale e concreta.

Pensateci, la prossima volta che canterete “fri fri Palestain”: state solamente facendo il gioco delle elites di estrema destra, che guarda caso sono altrettanto palestiniste e odiatrici di “sionisti”. State facendo gli interessi di Vannacci, di Putin, di Dugin, dei nazibolscevichi, e pure quello del “campo largo” che vuole ancora fingersi di sinistra con slogan acchiappalikes, riposizionandosi invece sempre più a centro destra. Grazie a voi.

"Fri Fri Palestin", eh, mentre la “sinistra” si dissolve e il mondo si prepara a essere governato da una estrema destra globale. Altrettanto dichiarantesi filopalestinese.