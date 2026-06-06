Strage di Crans Montana: la verità interessa davvero? I Moretti attaccano tutti (nonostante una madre) e il comune si nasconde dietro la legge. E spunta un conto segreto…

La linea difensiva dei Moretti, finora, è stata un gioco a scaricabarile che non ha convinto nessuno: prima la colpa a un dipendente che avrebbe chiuso a chiave un’uscita mentre portava il ghiaccio, poi la storia di una poltrona spostata da un cliente per andare in bagno. Scuse fragili di fronte alla ricostruzione della Polizia cantonale, secondo cui il rogo è partito dalle scintille di candele fontana che hanno infiammato l'isolamento acustico del soffitto nel seminterrato, privo di un sistema di allarme efficace. Diciassette delle vittime avevano meno di sedici anni, e tra loro si contano anche sei italiani.

Mentre i gestori si dicono "impazienti di ristabilire la verità", l'inchiesta si allarga però ai palazzi del potere locale. Sotto accusa ci sono 5 politici ed ex eletti e 7 dipendenti comunali. Il Comune di Crans-Montana ha ammesso che nel locale non si effettuavano controlli antincendio dal 2019, ma quando la Procura ha cercato di fare chiarezza, la macchina burocratica si è arroccata. Il pm vallesano aveva ordinato il sequestro dei dati informatici dell'amministrazione a partire dal primo gennaio, ma il Comune si è opposto formalmente, sollevando un conflitto istituzionale. In Svizzera, ricorda la stampa locale, il potere giudiziario non è superiore a quello politico.