Tutto quello che sappiamo sul progetto immobiliare di Trump e Kushner in Albania: ci sono di mezzo due qatarioti accusati di finanziare il terrorismo e un boss della mafia albanese (di cui si parlò per l’attentato a Ranucci)

Già ce lo immaginiamo Donald Trump con la famiglia mentre beve una diet coke a bordo piscina nel resort sull’Isola di Sazan, in Albania. Un’immagine distopica a cui giustamente gli albanesi non vogliono assistere. Per questo sono da giorni riversati in strada a protestare contro il maxi progetto finalizzato alla trasformazione del patrimonio naturale albanese in un luogo di villeggiatura per ricchi. Sull’isola di Zverec, dovrebbe essere edificato un maxi-resort. Stesso destino per la disabitata di Sazan: altro mattone, per altro turismo. Dei lavori e del nome grosso che c’è dietro vi abbiamo parlato: Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti. Kushner è uomo d’affari e ambasciatore informale di The Donald, ponte tra gli investimenti in Albania e in Medio Oriente, l’uomo incaricato di tenere insieme interessi americani e israeliani. Il progetto turistico di Sazan-Zvernec, sulla costa albanese, è affidato a Kushner e al suo fondo di investimento Affinity Partners (lo stesso dell’altrettanto distopico progetto per la riviera di Gaza). La società operativa che gestisce l'iniziativa in Albania invece è Zvernec South Adriatic Development. Questa società ha ottenuto dal governo albanese (dopo solo otto mesi dalla costituzione) i permessi per sviluppare resort e strutture turistiche nelle aree interessate. La proprietà della società passa attraverso una rete di holding e veicoli societari registrati nei Paesi Bassi e amministrati da strutture fiduciarie. Indagini giornalistiche hanno districato i lacci delle varie holding off-shore fino alla Blue Industries Investment Holding Bv, di cui fanno parte cinque soci albanesi anonimi (l’anonimato è garantito poiché possiedono meno del 25% delle quote). Kushner svolge il ruolo di promotore e volto internazionale dell'operazione: Affinity Partners infatti raccoglie investimenti provenienti da Arabia Saudita, Qatar, Israele. Il piano in Albania prevede: un investimento di 4 miliardi, 1400 ettari solo a Sazan. Un mega progetto a cui si sono opposte 47 organizzazioni ambientaliste albanesi firmatarie di una lettera mandata al premier Edi Rama, il quale non sente ragioni e continua sicuro: il piano andrà avanti. L’obiettivo condiviso da tutti gli attori è evidente: rendere le coste albanesi un parco giochi per ricchi. E fare soldi.