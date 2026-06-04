Sapete perché il Congresso ha chiesto a Trump di cessare la guerra in Iran? C'è una rivolta contro il tycoon: tutto quello che sappiamo

Forse è meglio che Donald Trump inizi a considerare con estrema attenzione i segnali nefasti che si stanno moltiplicando attorno a lui. Già, perché la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ossia la "camera bassa" che, insieme al Senato, costituisce il Congresso Usa, ha appena votato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Certo, parliamo di un fatto meramente simbolico visto che il provvedimento, qualora dovesse ottenere l'approvazione anche del Senato, può essere stoppato dal veto presidenziale e finire in un nulla di fatto. Allo stesso tempo, però, è altrettanto vero che la suddetta risoluzione è stata adottata in una camera a maggioranza repubblicana grazie all'apporto di quattro membri... del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai Democratici. Si tratta del primo avvertimento trasversale inviato all'inquilino della Casa Bianca per fargli capire che il conflitto in Medio Oriente, ormai in stallo dopo quattro mesi di operazioni inconcludenti e negoziati inefficaci, ha rotto il caz*o.I sondaggi, intanto, parlano chiarissimo: la guerra in Iran ha danneggiato la popolarità del tycoon, e questo è un bel guaio per un politico che ha trasformato l'immagine pubblica nel suo principale punto di forza. Più della metà degli americani ritiene poi che la guerra contro Teheran, fortemente voluta da Trump, sia stata un errore. Peggio ancora è il feedback sulla gestione dell'economia nazionale, tra aumenti del costo della vita e rincari energetici. Insomma, se la situazione non cambierà in fretta un clima del genere danneggerà il Partito Repubblicano nelle sempre più vicine elezioni di midterm in programma a novembre.