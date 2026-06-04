Mamma e figlia avvelenate a Natale: col sindaco di Pietracatella siamo al 10% di popolazione sentita, ma solo il parroco s’è sbilanciato

Come a voler dire, insomma, che per mesi ci si è chiesti chi e come avesse potuto procurarsi qualcosa di così raro, senza provare a chiedersi se, invece, quel qualcosa poteva tutto sommato anche essere custodito in qualche vecchia cantina e che eventualmente bastava capire se e come utilizzarlo per far fuori esseri umani. E è in questa direzione, adesso, che si lavora, anche se l'impressione, arrivati a questo punto, è che le indagini siano in un momento di stallo dovuto all'attesa degli accertamenti disposti per capire esattamente se è stata utilizzata vera ricina o se la sostanza che ha ucciso Antonella e Sara, pur avendo lo stesso principio, fosse un'altra. Solo quando sarà chiaro questo si potrà avere una direzione più precisa, anche se ormai – dopo così tanti mesi – appare evidente la necessità di uscire dalle competenze territoriali di polizia giudiziaria per coinvolgere reparti specializzati.