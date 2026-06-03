Essere così di sinistra da ignorare (e screditare) fino a 400 lavoratori per difendere Zerocalcare. Lui non c'entra, ma la domanda sì: 'sta gente è stata sfruttata o no?

Ricordate la 'paginetta' che ha raccolto quelle segnalazioni anonime? Ecco, si chiama Unita. E, dopo aver levato ogni storia e post riguardo a 'Due Spicci' dal proprio profilo causa diffida flash da parte di DogHead e MoviMenti, ha replicato a queste case di produzione, dando la loro versione dei fatti. Qualcuno l'ha riportata? No. Perché, appunto, se ne scrive come di una 'panigetta' in cerca di hype facile, che ha fatto caciara per alzare qualche follouè su un titolo Netflix appena uscito e di sicuro successo. Pure io, nel primo pezzo scritto a riguardo, ho ventilato che potesse essere così -perché, beh, poteva essere così, sulla carta. Poi ho visto il lavoro che fanno, non solo online, in direzione della tutela dei diritti sul lavoro nel settore di giovani e professionisti che cercano di sopravvivere nel campo dell'animazione. Unita, nel silenzio mediatico quasi generale, sostiene che andrà per vie legali: aveva già contatto le case di produzione in questione a più riprese a febbraio scorso, con grande preoccupazione per le "numerose segnalazioni" ricevute da freelance, sempre anonimi per carità, che sostenevano di lavorare a 'Due Spicci'. E di lavorarci male, molto male, a condizioni tra il pessimo e l'horror. Ora di maggio, e ricevendone sempre di più, Unita ha scelto di postarle. Perché intanto i destinatari non avevano dato alcuna risposta nel tempo di quattro mesi. Chiaro, non erano tenuti a farlo, nessun obbligo. Suona un po' strano che oggi, però, essi sostengano che Unita avrebbe dovuto verificare con l'azienda prima di andare online. Beh, a quanto pare, ci hanno provato eccome. Invano.

Di Unita leggerete che sia una (sedicente) associazione a tutela dei diritti dei lavoratori del settore creativo. Ma, ancora una volta, se ne scrive con grande biasimo verso il loro 'metodo'. Potrebbero essere chiunque, magari cecchini piazzati apposta da Gasparri o chi per esso, non hanno uno statuto, non sono un sindacato e via svilendo. Ciò che posso ripetervi è che ho visto il modo in cui operano per prestare attenzione verso chi si dice in difficoltà. Se non altro, provano ad ascoltare 'sta gente. E a creare una rete di sostegno reciproco che personalmente mi appare utilissima e meritoria. Per carità, fino a prova contraria. Detto ciò, ancora una volta, noto che nessuno stia badando ai più 'piccoli' scesi in campo. Per mettere, invece, la smentita dell'ufficio stampa delle case di produzione perfino già nel titolo degli 'articoli' (richiesta che era arrivata anche a me. E sono piuttosto convinta di aver agito, ignorandola, come avrebbe fatto lo stesso Zerocalcare nella medesima situazione).

Il problema qui, per me, è che in pratica tutti gli altri abbiano invece accettato di farlo, invalidando così qualunque istanza già dal titolo del pezzo. E senza dare spazio, poi, alla controreplica. Perché tanto il punto vero, l'unico che conta, è ribadire che 'qualsiasi cosa sia successa, non è colpa di Zerocalcare". Invece, e ci risiamo, il punto vero è quel 'qualsiasi cosa sia successa'. Qui bisognerebbe spostare il focus perché questo è il focus: come se la siano cavata quei 400 lavoratori. O 350 che siano, comunque mica pochi. Mentre le pagine Instagram delle case di produzione che hanno realizzato 'Due Spicci' vanno avanti a postare severi comunicati ufficiali e, curioso, tengono i commenti chiusi oramai da giorni. Nessuno può dire la propria da quelle parti. Né a favore, né contro.