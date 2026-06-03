La retorica di destra si schianta contro la realtà dei suoi “compagni che sbagliano”: come Pozzolo (ex FdI ora con Vannacci). E lo fa con un tasso alcolemico due volte superiore al limite

Ma non si schianta solo Pozzolo, povero maldestro su cui il destino si sta accanendo con insolita creatività. Si schianta anche la destra contro una sua certa narrazione. Quella del nuovo codice della strada, di Salvini e della sicurezza. L'inasprimento delle pene contro chi guida in stato di ebbrezza: multa fino a 6.000 euro, arresto fino a un anno, confisca dell'auto e, ciliegina sulla torta, l'obbligo di installare l'alcolock, il dispositivo che impedisce all'auto di avviarsi se hai bevuto. È stata una delle misure più sventolate dalla maggioranza di cui anche Pozzolo ha fatto parte. Una legge pensata per proteggere i cittadini perbene sulle strade, a quanto pare anche da loro stessi.

Ora Futuro Nazionale era pronto al sorpasso sulla Lega nei sondaggi, con l'assemblea costituente in programma per il 13 e 14 giugno, el generale tutto ordine e disciplina deve chiedere spiegazioni al suo deputato, che di ordine e disciplina, evidentemente, non ne ha mai voluto sapere. E forse anche il sorpasso potrebbe essere finito fuori strada...