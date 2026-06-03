La strana congiunzione tra l’Ia e il Tai Chi: ma cosa c’è dietro ai santoni virali? I samurai, i maya, Xi Jinping o Diego Bianchi?

Da qualche tempo stiamo assistendo ad una valanga di pubblicità sul Tai Chi (“Culmine Supremo”), la ginnastica “dolce” cinese. Il nome completo è Tàijíquán e si tratta di arti marziali cinesi applicate alla filosofia Tao. Tutto ha avuto inizio molto tranquillamente e gradualmente. Da qualche anno infatti non è insolito vedere frotte di anziani nei parchi occidentali compiendo movimenti lenti e il più possibile fluidi, coordinati ed armoniosi. Inizialmente nessuno c’ha fatto molto caso ma poi il fenomeno è aumentato e ha assunto l’aspetto e la conformazione di una specie di moda globale. Dove vai se il Tai Chi non lo fai? Sembrano suggerirsi l’un l’altro i ginnasti dandosi di gomito tra loro e sorridendo ironici e sornioni. La tecnica base è quella di spostare in continuazione e lentamente il peso da una gamba all’altra. I benefici principali attesi sono il miglioramento dell’equilibrio posturale e quindi della stabilità del proprio spazio corporeo, il miglioramento della forma di articolazioni e muscoli ed infine la riduzione dello stress ottenuta con la respirazione controllata. La straordinaria diffusione mondiale è stata enormemente facilitata dal fatto che bastano abiti comodi e scarpe flessibili, quando non i soli piedi nudi. Il Tai Chi è praticato non solo da anziani ma anche a qualsiasi età e sembra con effetti positivi per la salute. E fin qui siamo nella norma di una tecnica in fondo non molto dissimile al più conosciuto - e sempre orientale - Yoga. Qui non vogliamo quindi parlare della disciplina orientale in sé e di chi l’insegna nel proprio centro ma di una cosa diversa e cioè di chi ci sia dietro all’ondata mediatica globale che da qualche mese sta producendo centinaia di migliaia di spot pubblicitari sui Social e non accenna a diminuire, anzi. Non si può più andare su YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente TikTok (e chi più ne ha più ne metta) senza essere implacabilmente bombardati da spot aggressivi, continui e fastidiosi. Il Tai Chi - come detto - è per tutti ma sembra che gli spot siano diretti ad anziani e comunque over 50. Infatti i protagonisti, inevitabilmente cinesi o di quelle contrade, sono aitanti vecchietti che ci dicono quanto stano bene e quanto siano fighi nonostante l’età e di come giochino a tennis meglio di Sinner. Il motivo? Ma naturalmente il Tai Chi. Il dubbio di una pervasiva regia occulta sorge naturalmente. Infatti per altre discipline e ginnastiche spot non ce ne sono o sono molto pochi e poiché gli spot costano la l’inevitabile domanda successiva è: chi paga?