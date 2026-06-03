Cos'è la mafia pakistana dietro alla strage dei braccianti di Amendolara? La rete italiana, il caporalato e la tratta di migranti: ecco come lavora il network criminale invisibile

La parola chiave è “mafia del Pakistan”. Davvero in Italia esiste un mostro del genere? Il segretario generale della Flai-Cgil, Giovanni Mininni, ha spiegato a Radio 24 che sì, in alcune aree del nostro Paese c'è una rete che agisce sul territorio portando quotidianamente i braccianti a lavorare nei campi. L'area citata dal sindacalista chiama in causa il Metapontino, in particolare Scanzano, ma fenomeni del genere sono molto diffusi anche in altre regioni, e non solo tra Calabria e Basilicata. A detta di Mininni siamo di fronte a un sistema “organizzato”: “In Calabria soprattutto esiste un meccanismo che ha dietro dei mandanti. Non sono i caporali pakistani, ma soggetti che gestiscono trasporti, logistica e perfino finte aziende agricole, coordinando l'intero lavoro nei campi”. A differenza di altre mafie, quella pakistana sembrerebbe essere articolata attorno a vari nodi locali e a business ben precisi: traffico di migranti, caporalato, sfruttamento del lavoro agricolo, estorsioni, violenze, controllo degli alloggi e dei trasporti. La mafia pakistana gestisce un sistema che sfrutta le fragilità dei migranti, non solo quelli provenienti dal Pakistan, ma anche indiani, bengalesi, afghani. Il copione è quasi sempre lo stesso: i migranti arrivano in Italia senza soldi, talvolta con un debito da ripagare, non sanno dove trovare lavoro e si rivolgono a caporali, spesso loro connazionali. Questi ultimi offrono un alloggio, il trasporto verso i campi – dove i braccianti lavoreranno in turni estenuanti per pochi spiccioli – e del cibo. Chi non obbedisce o si lamenta finisce fuori dal gioco. Con gravi conseguenze.