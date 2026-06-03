Cos'è il Kirpan, il coltello sikh dell'omicidio Nowak? "Un dono dell'antico guru. In Italia abbiamo quello corto, ma l'assassino ha sbagliato". Parla Danishveer Singh, indipendentista Sikh di Milano

Cos’è il Kirpan? Che tipo di coltello è, di cosa si tratta?

Praticamente, tanti anni fa, quando la nostra religione è nata, questo coltello è stato dato dal nostro decimo Guru al nostro popolo per proteggerci, per proteggere noi stessi e proteggere il popolo, il nostro popolo e il pubblico dai pericoli. A quei tempi, in India e nel Sud Asia, eravamo sempre oggetto di attacchi da parte dei musulmani e di altri piccoli imperi che circondavano la nostra regione, quella del Khalistan. Quindi è un coltello non solo per la protezione di sé stessi, ma anche proprio per la protezione di quelli che stanno intorno, indipendentemente dalla religione. In questo caso l’assassino di Henry Nowak ha però sbagliatoperché, come si è visto nelle indagini, l'ha utilizzato invece per la difesa di sé stesso. Peraltro è anche stato anche condannato a 21 anni. Se questo coltello è stato utilizzato solo per, diciamo, fare paura a Novak, è sbagliato, è tutto sbagliato, non si può fare. E’ contro la nostra religione. Infatti i Sikh hanno pubblicato anche un articolo in Inghilterra facendo un chiarimento riguardo a questo e chiedendo scusa alla famiglia della vittima per quanto accaduto. Ha sbagliato, noi non siamo dalla sua parte.

In Inghilterra questo coltello dai Sikh viene portato in giro per ragione religiosa. Questo accade anche in Italia, che tu sappia?

No, in Italia non si può portare con sé. Si può portare quello piccolo, quello che rientra nei limiti legali.

Quindi esiste ne esiste una versione più piccola?

Sì, esiste una versione piccola. In Italia si può portare, ma deve rispettare le leggi italiane, quindi quello legale. In Inghilterra noi siamo lì dal 1940, quando era una colonia, quindi lì è legalizzato. Anche in Canada è legalizzato. Canada, Stati Uniti e Inghilterra sono i tre Paesi dove la nostra popolazione è più presente nella diaspora indiana, soprattutto quella punjabi. Lì è legalizzato. In Italia siamo al quarto posto, quindi noi rispettiamo le leggi italiane e utilizziamo quello che ci dice la legge italiana, ovvero un piccolo coltello che si può portare anche in giro. Non deve essere più lungo di 5 centimetri, se non sbaglio. Comunque è sempre più piccolo. In Italia, peraltro, queste cose non sono mai successe.