Jonathan Targetti, l’outsider liberale delle comunali di Prato, risponde alla nostra intervista a Michele Boldrin: “L’estremo centro? Il problema in Italia è che nessuno ha il coraggio di dire le verità scomode ai potenti”

Boldrin, dopo il 3,44% a Venezia, ha dichiarato che il centro non esiste, che i moderati cercano rendite di posizione e che manca la convinzione che il Paese possa essere cambiato. Lei ha guidato una candidatura a sindaco di Prato, sostenuta da Ora!, Pld, Radicali Italiani, Liberisti Italiani e altre realtà civiche, ottenendo il 6,38%. Condivide quella lettura?

In parte sì e lo riconosco con rispetto genuino: Boldrin ha avuto il coraggio di esporsi in prima persona in una competizione elettorale tutt'altro che scontata, dove Pld e Azione hanno incredibilmente scelto di stare con il candidato di Brugnaro. Ha ragione quando afferma che le forze estranee ai due poli devono costruire uno spazio politico autonomo e credibile. Occorre superare definitivamente le categorie di destra, sinistra e centro - sempre più percepite come astratte dall'elettorato - e puntare a qualcosa di più alto rispetto al livello che la Seconda Repubblica ci ha consegnato. Il problema non è stata la mancanza di convinzione nei leader nazionali di quest’area ma la rottura del rapporto con l'elettorato di riferimento. Si è scelto di inseguire il cosiddetto ceto riflessivo - l'elettore istruito delle Ztl, il lettore de Il Foglio, lo spettatore di La7 - allontanandosi progressivamente, nei toni e nei contenuti, da chi ogni mattina alza la serranda della propria attività, emette fatture, paga le tasse e chiede allo Stato di farsi da parte: meno pressione fiscale, meno burocrazia, più infrastrutture. Quella parte di Paese ha portato Renzi oltre il 40% ma poi ha smesso di votarlo anche perché Renzi da anni ha smesso di parlare a quella parte di Paese. Per tornare a rappresentarla e a incidere davvero, servono idee, coraggio e credibilità - tre cose che molti leader nazionali non sembrano più in grado di offrire.

Chi è, concretamente, questo elettorato che ritiene non rappresentato?

È la parte produttiva del Paese. Quella che non ha una tessera in tasca che garantisce accesso a privilegi e protezioni. Sono le persone che non godono di contratti pubblici, concessioni assegnate per appartenenza partitica o bandi riservati a cooperative amiche. È il falegname che ha aperto bottega con i risparmi di una vita e si trova a combattere con una burocrazia costruita - deliberatamente - per avvantaggiare chi sa aggirarla. È il commerciante che paga affitto, imposte e contributi e guarda da anni il marciapiede davanti al suo negozio sconnesso e abbandonato. È il professionista che ha investito anni nella propria formazione e si trova bloccato da ordini professionali che tutelano i mediocri garantiti. È l'imprenditore che esporta, innova, assume e che lo Stato tratta da evasore presunto fino a prova contraria. Queste persone non chiedono assistenzialismo ma infrastrutture efficienti, burocrazia snella, una pressione fiscale che non sia strozzinaggio, servizi pubblici che funzionino. Chiedono che lo Stato faccia il suo mestiere invece di ostacolare sistematicamente chi produce, commercia, serve. Sono milioni di italiani che nessuno rappresenta - e che alle ultime elezioni, in larga parte, non sono andati a votare.

Per quale ragione le forze di centro secondo lei non riescono a intercettarli?

Perché parlano la lingua sbagliata nei luoghi sbagliati. Le forze di centro si raccontano nei convegni, nelle presentazioni di libri, nelle interviste a testate che ormai raggiungono una cerchia sempre più ristretta. Vengono usate parole come “liberalizzazioni”, “concorrenza”, “merito” in senso puramente astratto, senza mai atterrare sui bisogni concreti delle persone. L'artigiano che attende otto mesi un'autorizzazione comunale ha bisogno di sapere dove intendiamo tagliare la spesa pubblica improduttiva, come pensiamo di garantire servizi adeguati e come intendiamo ridimensionare le lobby di potere - balneari, tassisti, notai - che tengono questo Paese inchiodato a decenni fa. Va poi detto con chiarezza: l'esperienza del Terzo Polo ha bruciato tutta la credibilità conquistata con il risultato delle Politiche del 2022. C'è chi ha scelto di abbandonare il progetto di una vera alternativa ai due poli per garantirsi qualche seggio nel Campo Largo accanto a Giuseppe Conte. Il danno reputazionale è grave e chi intende operare in quello spazio deve fare i conti con quell'eredità, rifiutarla esplicitamente e dimostrarlo con i fatti e non con la solita retorica.