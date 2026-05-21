Signori, noi ve lo diciamo già. Fate attenzione a “Ora!”: il partito di Michele Boldrin sta spaccando e sui social supera in pochi mesi Azione di Calenda. Ecco perché potrebbe essere un problema per Meloni e centrosinistra

E a quanto sembra, la strategia sta pagando, almeno in termini di engagement. Sui social Ora! cresce a ritmi vertiginosi, merito della fama già consolidata di Boldrin e Forchielli, della puntata di Pulp Podcast che ha visto il segretario come mattatore assoluto contro il leader di Avs Angelo Bonelli. Oggi Boldrin ha ripostato un screen che dice tutto, Ora! supera Azione come followers su Instagram, con circa sei anni di attività e cinquemila post in meno. Un dettaglio non da poco. Per anni Azione è stato il faro dell'elettorato liberal, colto, tendenzialmente urbano, allergico ai populismi di destra e di sinistra. Quell'elettorato che non si riconosce nel centrodestra di Meloni ma fatica altrettanto con il campo largo di Schlein. Quella nicchia di elettori razionalisti e insofferenti alla demagogia in costante ricerca di una casa. Ora! sta bussando alla porta giusta.

La pagina Liberi Network poi ha fatto un particolare sondaggio, analizzando il trend TikTok della classifica dei partiti politici. Incrociando tutte le classifiche, Ora! risulta addirittura il secondo partito, dietro Forza Italia e prima di Fratelli d'Italia. In fondo alla classifica proprio Azione, Futuro Nazionale e la Lega, le meno apprezzate dal pubblico di TikTok. Certo, non è un sondaggio Ipsos, ma ci dice già qualcosa. La generazione che utilizza TikTok, i giovani appunto, guarda verso il partito di Forchielli e Boldrin. Trasformare i followers in voti ora è la sfida più dura. L'obiettivo, ovviamente, è la soglia del 3% che permetterebbe di entrare in Parlamento. Un obiettivo lontano, ma il bacino da cui pescare esiste, è giovane, ed è già lì.