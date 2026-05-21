Cosa nasconde la morte di Pietro Gugliotta (ex poliziotto della Uno Bianca)? Lo strano suicidio, Ustica, troppi segreti e il suo tutore da sentire subito

Nel maggio del 2023, infatti, Alberto Capolungo, presidente dell’associazione ha presentato un esposto nel quale è indicato un possibile collegamento tra la strage di Ustica e la Uno Bianca. In questo esposto si dà particolare attenzione ad alcune dichiarazioni rese proprio da Pietro Gugliotta nel 1995, quando venne arrestato in quanto membro minore della banda della Uno Bianca. In queste dichiarazioni Gugliotta tirava in ballo i fratelli Savi, riferendo ai pm bolognesi dell’epoca le confidenze ricevute da Roberto Savi, il quale gli avrebbe indicato alcune zone montuose dove un Mirage francese, coinvolto nell’azione che causò l’abbattimento del Dc-9, avrebbe sganciato un serbatoio supplementare. Sentire Franco Ventura il prima possibile, secondo i legali Gaberini e Moser, è di vitale importanza per l’inchiesta perché qualcuno potrebbe esercitare nei suoi confronti pressioni, minacce o influenze indebite per ridurlo al silenzio. Evidentemente la storia della Uno Bianca non può ancora dirsi chiusa e c’è ancora molto da raccontare. Gugliotta era un agente della questura di Bologna e operava alle radio. Ruolo cruciale per fornire in anticipo a Roberto Savi, del quale era entrato nelle grazie, informazioni sulle mosse della polizia. Dal 2008 era fuori dal carcere. Si era ricostruito una vita in Friuli dopo 14 anni passati dietro le sbarre per aver fornito informazioni e supporto logistico alla banda della Uno Bianca dall’interno del corpo di Polizia di cui faceva parte in qualità di assistente. Per un po’ di tempo, scontata la sua pena e trasferitosi in Friuli, aveva lavorato in una cooperativa di reinserimento per ex detenuti e quando è stato trovato morto, era in pensione da circa un anno. L’ex poliziotto aveva appena concluso la ristrutturazione della sua casa a Colle d’Arba dove viveva con la sua seconda moglie e poi, proprio lì, è stato ritrovato impiccato, appena finite le vacanze di Natale.