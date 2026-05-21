La Flottilla ha spaccato il governo Netanyahu. Cosa succede in Israele (con le elezioni in arrivo)?

Ben-Gvir non si fatto intimidire. Ha replicato a Saar accusandolo di "piegarsi ai terroristi" e affermando che qualsiasi scusa israeliana agli attivisti avrebbe inviato un messaggio di "debolezza", "sottomissione" e "resa". In precedenza, rivolgendosi a Netanyahu, aveva chiesto al premier il permesso di imprigionare gli attivisti della Flottilla per "molto, molto tempo". Cosa diamine sta succedendo in Israele? Perché una simile diatriba, per di più su un tema sensibile, è avvenuta alla luce del sole? È utile partire dalle parole di Bibi: "Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo in cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele". Emerge una differenza di vedute figlia delle elezioni nazionali che si preannunciano sempre più vicine. Già, perché i deputati israeliani hanno approvato in prima lettura la proposta di scioglimento della Knesset, il arlamento monocamerale del Paese. In attesa che l'iter venga completato attraverso i lavori in commissione e altre tre letture alla Knesset, è bene sottolineare che l'azione è stata sottoscritta da deputati degli ultraortodossi United Torah Judaism e Shas, dal partito di centrodestra tendente a destra New Hope, e dalle formazioni di estrema destra Religious Zionism e Otzma Yehudit. Quando e se il parlamento verrà sciolto, le elezioni dovranno tenersi entro cinque mesi dall’approvazione, quindi al più tardi tra metà e fine ottobre.