Lo sapete perché nessuno riesce a fermare Netanyahu? Israele è la “cassaforte” dei segreti informatici occidentali e tiene tutti i governi per le pal*e. Software, dati e report top secret: altro che guerra, Gaza e Medio Oriente...

La suddetta protezione incarnata dai software Made in Israel, in certi casi, può trasformarsi in spionaggio vero e proprio. Il caso più emblematico è quello di Pegasus, uno spyware sviluppato dalla società israeliana Nso Group che sarebbe teoricamente dovuto servire per contrastare, monitorare e intercettare terroristi e criminali di alto profilo. Ma che nei fatti si è trasformato in uno strumento utilizzato da diversi attori per sorvegliare illegalmente giornalisti, attivisti e politici, sollevando gravi preoccupazioni su abusi e violazioni della privacy. Ecco, questa pare essere soltanto la punta di un iceberg molto più grande. Pensate, per esempio, che i fondatori e i dirigenti di numerose startup e aziende hi-tech specializzati nella creazione di software di sorveglianza, profilazione e controllo di dati altamente sensibili, poi venduti e impiegati dai governi occidentali, provengono spesso dal reparto d'élite del Mossad per la cyber intelligence, ossia dall'agenzia di intelligence e spionaggio di Israele responsabile delle operazioni all’estero. Numerosi Paesi che non hanno attaccato duramente Israele usano prodotti del genere per gestire report top secret e informazioni delicatissime. “Se volessero, gli israeliani avrebbero la mappa completa delle vulnerabilità digitali dell’intero continente europeo [...] E questo basta e avanza per tenere tutti i governi occidentali in silenzio”, si legge sull'Espresso. Anche il governo italiano? Sappiamo che alcune procure italiane, reparti speciali e alcuni rami dei servizi si affidano a piattaforme israeliane. Per far cosa? Gestire dati d'indagine, intercettazioni, riconoscimenti biometrici e altre attività riservate. Basta unire i puntini e capirete perché nessuno, al di là di qualche frase di buon senso, vuole attaccare Israele.