Mahmood è stato convocato dalla difesa del direttore creativo Riccardo Tisci in qualità di testimone: dovrà deporre nell'ambito del processo al direttore creativo accusato di stupro e sequestro di persona. Le accuse provengono da Patrick Cooper, un trentacinquenne che ha denunciato il guru della moda: sostiene di averlo incontrato, insieme a Mahmood, la sera del 29 giugno 2024, tramite un amico comune, Michael Alexander che l'ha invitato a una cena a quattro presso il ristorante '2 Sisters', nel quartiere di Harlem, New York.



Stando alla ricostruzione della presunta vittima, il cantante - non famoso negli States - a un certo punto della serata gli avrebbe dato un drink, l'unico bevuto nel corso della serata. Dopodiché, Cooper spiega d'essersi risvegliato la mattina seguente, quella del 30 giugno 2024, nudo e senza memoria, nel letto di Tisci che era intento a baciarlo. Avrebbe recuperato poi il proprio telefono, spento, in un'altra stanza. Proprio come i suoi vestiti, impilati in ordine (non sa da chi) sempre altrove, all'interno dell'appartamento di Tisci. L'uomo non ha alcun ricordo di quanto accaduto nottetempo e, vista la portata del 'blackout', sospetta di essere stato drogato, ossia che nel cocktail, quello che Mahmood gli avrebbe portato, fosse stato aggiunto 'qualche tipo di droga', 'come il GHB', la famigerata 'droga dello stupro'. Cooper ritiene plausibile che l'eventuale sostanza sia stata versata nel bicchiere, a sua insaputa, da Mahmood, magari su indicazione dello stesso Tisci. Ora i legali del direttore creativo vogliono che la voce di Brividi testimoni per dare la propria versione dei fatti. Questi si è in un primo momento rifiutato, allora gli avvocati del celebre stylist, amico di lunga data di Mahmood, hanno invocato la Convenzione dell'Aia per obbligarlo a deporre. Ciò avverrà e nel fascicolo ufficiale del processo si trova anche la richiesta ufficiale, formulata all'indirizzo delle autorità competenti nostrane (perché Mahmood, nonostante il suo recente trasferimento in Spagna, è tuttora in possesso della cittadanza italiana).