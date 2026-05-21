Mahmood è stato convocato dalla difesa del direttore creativo Riccardo Tisci in qualità di testimone: dovrà deporre nell'ambito del processo al direttore creativo accusato di stupro e sequestro di persona. Le accuse provengono da Patrick Cooper, un trentacinquenne che ha denunciato il guru della moda: sostiene di averlo incontrato, insieme a Mahmood, la sera del 29 giugno 2024, tramite un amico comune, Michael Alexander che l'ha invitato a una cena a quattro presso il ristorante '2 Sisters', nel quartiere di Harlem, New York.
Stando alla ricostruzione della presunta vittima, il cantante - non famoso negli States - a un certo punto della serata gli avrebbe dato un drink, l'unico bevuto nel corso della serata. Dopodiché, Cooper spiega d'essersi risvegliato la mattina seguente, quella del 30 giugno 2024, nudo e senza memoria, nel letto di Tisci che era intento a baciarlo. Avrebbe recuperato poi il proprio telefono, spento, in un'altra stanza. Proprio come i suoi vestiti, impilati in ordine (non sa da chi) sempre altrove, all'interno dell'appartamento di Tisci. L'uomo non ha alcun ricordo di quanto accaduto nottetempo e, vista la portata del 'blackout', sospetta di essere stato drogato, ossia che nel cocktail, quello che Mahmood gli avrebbe portato, fosse stato aggiunto 'qualche tipo di droga', 'come il GHB', la famigerata 'droga dello stupro'. Cooper ritiene plausibile che l'eventuale sostanza sia stata versata nel bicchiere, a sua insaputa, da Mahmood, magari su indicazione dello stesso Tisci. Ora i legali del direttore creativo vogliono che la voce di Brividi testimoni per dare la propria versione dei fatti. Questi si è in un primo momento rifiutato, allora gli avvocati del celebre stylist, amico di lunga data di Mahmood, hanno invocato la Convenzione dell'Aia per obbligarlo a deporre. Ciò avverrà e nel fascicolo ufficiale del processo si trova anche la richiesta ufficiale, formulata all'indirizzo delle autorità competenti nostrane (perché Mahmood, nonostante il suo recente trasferimento in Spagna, è tuttora in possesso della cittadanza italiana).
Nelle 37 pagine di documentazione prodotta dalla United States District Court Southern Districs of New York (le potete consultare online qui), vengono riportate anche le domande che la difesa di Tisci vuole porre a Mahmood, in veste di testimone perché presente al momento dei fatti contestati. Sono ben 64, riguardano in modo molto dettagliato quanto occorso nella serata del 29 giugno 2024: al cantante verrà chiesto direttamente se abbia messo della droga nel drink che ha dato a Cooper quando ancora stavano nel ristorante. Per ora, sul fatto che sia stato proprio Mahmood a portarglielo, concordano entrambe le parti, sia l'accusa che la difesa di Tisci. In fondo, c'è anche una insistente richiesta riguardo a conversazioni Whatsapp che sarebbero avvenute tra Mahmood e Tisci la mattina del 30 giugno 2024, all'indomani della notte in esame a processo: dovrà leggerli ad alta voce in aula e l'intera deposizione sarà registrata. Qui di seguito, vi riportiamo la traduzione di tutti e 64 i quesiti che la difesa di Tisci ha intenzione e richiede in via ufficiale di porre a Mahmood nel corso della sua testimonianza. Cosa conteranno di rilevante quelle chat?
Le "64 Barre" di Mahmood
1. Era con Riccardo Tisci la sera del 29 giugno 2024?
2. Mentre eravate insieme quella sera, ha incontrato Patrick Cooper?
3. Come ha incontrato Patrick Cooper?
4. A che ora ha incontrato Patrick Cooper?
5. Dove ha incontrato Patrick Cooper?
6. C’era un’altra persona quando ha incontrato Patrick Cooper?
7. Ricorda come si chiamava l’altra persona? Potrebbe essere Michael o, se le viene in mente magari anche il cognome, Michael Alexander?
8. Dopo che lei e Riccardo Tisci avete incontrato Patrick Cooper, siete andati al ristorante ‘2 Sisters 4 Brothers’ che si trova nel quartiere di Harlem, ristorante anche conosciuto come ‘2 Sisters’?
9. Cortesemente, descriva le circostanze in cui lei e Riccardo Tisci avete deciso di andare al ristorante ‘2 Sisters’.
10. Lei e Riccardo Tisci siete andati al ristorante ‘2 Sisters’ in macchina?
11. Può descriverci le conversazioni e interazioni tra lei, Riccardo Tisci, Patrick Cooper e Michael [Alexander] durante il tragitto in macchina verso il ristorante ‘2 Sisters’?
12. Nel momento in cui ha incontrato Patrick Cooper, compreso il tragitto in macchina verso il ristorante ‘2 Sisters’, ha avuto l’impressione che Patrick Cooper potesse essere alterato o sotto l’effetto di qualche tipo di droga?
13. Se sì, cortesemente ci può riportare cosa ha detto Patrick Cooper per darle questa impressione e portarla a questa conclusione?
14. Patrick Cooper ha detto qualcosa sull’eventualità d’aver consumato dell’alcol prima dell’incontro con lei e Riccardo Tisci?
15. Se sì, che cosa ha detto Patrick Cooper in proposito?
16. Dal momento in cui siete arrivati al ristorante ‘2 Sisters’, ha notato che il comportamento di Patrick Cooper fosse cambiato in qualsiasi modo?
17. Mentre eravate al ristorante ‘2 Sisters’, Patrick Cooper le ha dato l’impressione di essere alterato o sotto l’effetto di qualche tipo di droga?
18. Nel caso, spieghi come mai ha avuto questa impressione.
19. Patrick Cooper ha bevuto alcol al ristorante ‘2 Sisters’?
20. Mentre eravate al ristorante ‘2 Sisters’, quanti drink ha bevuto Patrick Cooper?
21. Quale o quali tipo/i di alcolici ha bevuto Patrick Cooper mentre eravate al ristorante ‘2 Sisters’?
22. Patrick Cooper ha bevuto questo o questi drink volontariamente?
23. Mentre eravate al ristorante ‘2 Sisters’, lei o Riccardo Tisci avete forzato Patrick Cooper a bere qualsiasi tipo di drink alcolico?
24. Mentre eravate al ristorante ‘2 Sisters’, lei o Riccardo Tisci avete insistito a parole affinché Patrick Cooper bevesse qualsiasi tipo di drink alcolico?
25. Mentre eravate al ristorante ‘2 Sisters’, lei ha personalmente dato a Patrick Cooper uno (o più) drink alcolico/i?
26. Dov’era Cooper quando lei gli ha dato il (o i drink) alcolico/i? - Lui era seduto al tavolo?
27. Se sì, chi altri c’era seduto al tavolo?
28. Perché ha dato uno (o più) drink alcolico/i a Patrick Cooper?
29. Tra quando il barista le ha dato in mano quell’uno (o più) drink per Patrick Cooper e quando lei lo ha dato a Patrick Cooper, c’è stato un momento in cui ha perso di vista quell’uno (o più) drink?
30. Tra quando il barista le ha dato quell’uno (o più) drink per Patrick Cooper e quando lei lo ha dato a Patrick Cooper, quell’uno (o più) drink è/sono stati sempre in mano sua?
31. Per quanto ne sa, Riccardo Tisci ha messo della droga nel drink (o nei drink) di Patrick Cooper?
32. Cortesemente, ci spieghi su cosa si basa questa sua ultima risposta
33. Riccardo Tisci le ha chiesto di mettere della droga nel/nei drink di Patrick Cooper?
34. Lei ha messo della droga nel/nei drink di Patrick Cooper?
35. Dopo che lei ha dato il/i drink a Patrick Cooper, c’è stato un momento in cui l’amico di Cooper, Michael Alexander, ha detto che sarebbe uscito dal locale per andare verso la propria macchina?
36. Dopo che Michael Alexander è uscito per andare verso la propria macchina, lei è rimasto per un po’ al tavolo con Patrick Cooper e Riccardo Tisci?
37. Per quanto tempo è rimasto lì al tavolo con Patrick Cooper e Riccardo Tisci?
38. Poi ha lasciato il ristorante ‘2 Sisters’?
39. Più o meno e per quanto si ricorda, verso che ora?
40. In qualsiasi momento da quando Riccardo Tisci ha incontrato Patrick Cooper a quando lei ha lasciato il ristorante ‘2 Sisters’, Riccardo Tisci le ha parlato di mettere della droga nel (o nei) drink di Cooper? O dell’idea di mettere della droga nel (o nei) drink di Cooper?
41. In qualsiasi momento da quando Riccardo Tisci ha incontrato Patrick Cooper a quando lei ha lasciato il ristorante ‘2 Sisters’, Riccardo Tisci le ha parlato dell’idea di drogare o in qualunque maniera di alterare, nel senso di indebolire, Patrick Cooper?
42. In qualsiasi momento da quando Riccardo Tisci ha incontrato Patrick Cooper a quando lei ha lasciato il ristorante ‘2 Sisters’, ha visto Patrick Cooper ‘andare in blackout’?
43. In qualsiasi momento da quando Riccardo Tisci ha incontrato Patrick Cooper a quando lei ha lasciato il ristorante ‘2 Sisters’, Patrick Cooper ha perso coscienza di sé?
44. In qualsiasi momento da quando Riccardo Tisci ha incontrato Patrick Cooper a quando lei ha lasciato il ristorante ‘2 Sisters’, Patrick Cooper è diventato/stato sconclusionato/confusionario?
45. In qualsiasi momento da quando Riccardo Tisci ha incontrato Patrick Cooper a quando lei ha lasciato il ristorante ‘2 Sisters’, Patrick Cooper non è stato in grado di interagire coerentemente con i presenti?
46. Nel momento in cui lei ha lasciato il ristorante ‘2 Sisters’, Patrick Cooper si comportava diversamente rispetto a quando eravate arrivati lì?
47. La mattina del 30 giugno 2024, verso le ore 10, ha avuto qualunque tipo di comunicazione con Riccardo Tisci in cui le è stato menzionato Patrick Cooper?
48. Ricorda l’orario/gli orari preciso/i di questa (o queste) comunicazione/i?
49. Chi ha iniziato questa o queste comunicazione/i? Lei o Riccardo Tisci?
50. Per quanto riesca a ricordare, c’era qualche motivo in particolare riguardante Patrick Cooper che ha dato avvio a questa (o queste) comunicazione/i tra lei e Riccardo Tisci?
51. Descriva al meglio possibile quanto ricorda di qualunque cosa sia stata detta tra lei e Riccardo Tisci nell’ambito di questa o queste comunicazione/i tra voi.
52. Durante questa o queste comunicazione/i, Riccardo Tisci le ha detto di aver avuto un qualsiasi tipo di rapporto sessuale con Patrick Cooper?
53. Agli atti di questo processo, Patrick Cooper denuncia che quando lui, Patrick Cooper, si è svegliato la mattina del 30 giugno 2024 si ritrovava nell’appartamento di Tisci, nudo nel letto dell’appartamento di Tisci, con Riccardo Tisci anch’egli nudo di fianco, intento a baciarlo. Nel corso di quella (o quelle) comunicazione/i tra lei e Tisci nella mattina del 30 giugno 2024, ricorda se Tisci le abbia detto di essere nudo nel letto con Patrick Cooper, che stesse baciando Patrick Cooper, mentre Patrick Cooper si stava svegliando?
54. Durante questa o queste comunicazione/i, Riccardo Tisci le ha detto di aver dormito nello stesso letto di Patrick Cooper?
55. Durante questa o queste comunicazione/i, Riccardo Tisci le ha detto dove lui (Tisci) avesse passato la notte e/o dove avesse passato la notte Patrick Cooper?
56. Cosa le ha detto Riccardo Tisci riguardo a dove Patrick Cooper avesse dormito?
57. Cosa le ha detto Riccardo Tisci riguardo a dove lui (Tisci) avesse dormito?
58. Durante questa o queste comunicazione/i, Riccardo Tisci le ha detto qualcosa riguardo al fatto che Patrick Cooper, dopo essersi svegliato, volesse restare nell’appartamento di Tisci oppure andare via da lì?
59. Durante questa o queste comunicazione/i, Riccardo Tisci le ha detto qualcosa riguardo al fatto che Patrick Cooper, dopo essersi svegliato, si comportasse come se fosse stato sessualmente molestato?
60. Se sì, che cosa le ha detto Riccardo Tisci in proposito?
61. Nella mattina del 30 giugno 2024, ha avuto scambi di messaggi su Whatsapp con Riccardo Tisci?
62. Questi messaggi sono ancora presenti sul sul telefono cellulare?
63. Li ha, in qualsiasi modo, alterati/modificati?
64. Può cortesemente leggere a voce alta i messaggi che ha scambiato la mattina del 30 giugno 2024 con Riccardo Tisci, indicando, per ognuno di essi, quando è lei e quando è Riccardo Tisci a scrivere? Serve per la registrazione, grazie.