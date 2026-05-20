Valentino Rossi ha criticato Ducati? Sì, e Ducati ha fatto lo stesso con lui: sono le corse bellezza, niente paura

Fa specie pensare che a dirlo sia stato Valentino Rossi, patron del team “factory supported” da Ducati nonché l’uomo che tutte le settimane porta in pista due Desmosedici. Eppure questo è il suo bello, dice quello che pensa e lo fa ogni volta che può. Anche perché dall’altra parte si potrebbe dire esattamente lo stesso. È giovedì pomeriggio, ci prendiamo un quarto d’ora per parlare con Davide Tardozzi delle condizioni di Marc Marquez. Lui, a un certo punto, parla del rapporto tra il suo pilota e Valentino Rossi: “Non riconduciamo Marc Marquez all’episodio di un ventiduenne di dieci anni fa. Quella storia deve finire, più lo conosciamo e più capiamo che è una persona diversa. Tra l’altro lui più volte ha detto di aver sbagliato. Però hanno sbagliato in due e io sono assolutamente d’accordo. Bisognerebbe riconoscere l’episodio, come è andata e chi ha detto cosa. Però è ora di seppellirla definitivamente e di guardare avanti, sia per Valentino - lo spero - che per Marc”.



A questo punto chi è rimasto colpito dalle parole di Valentino su Ducati dovrebbe esserlo anche per quelle di Davide Tardozzi, più o meno per le stesse motivazioni: Rossi è pur sempre un cliente che porta in pista due Desmosedici, aiuta nello sviluppo e spesso e volentieri porta a casa le prestazioni migliori. Anche in questo caso però, il bello di Davide Tardozzi è che dice quello che pensa. Certo, le critiche sono diverse tra loro ma in ogni caso vanno a toccare nervi scoperti: Due carenate, una a testa, senza troppa cattiveria ma pure parlando come ormai non fa quasi più nessuno.



A noi così piace. Anzi, è decisamente meglio questo di vedere incidenti potenzialmente mortali ogni dieci giri. C’è da scommettere poi che Valentino e Ducati abbiano un bel po’ di cui discutere, almeno a sentire un altro momento dell’intervista rilasciata dal Doc in diretta: “Vogliamo un pilota italiano, sceglieremo tra Morbidelli, Bulega, Vietti e Marini”, ha spiegato Rossi, sempre a Sky.



Probabilmente Ducati su quella moto ci vorrà mettere Nicolò Bulega che, oltre ad essere velocissimo in Superbike, sta già sviluppando il prototipo da 850 con gomme Pirelli che sarà in pista il prossimo anno, motivo per cui lasciarlo alla concorrenza sarebbe una piccola follia. La moto però è di Valentino e lui potrebbe anche avere in mente qualcosa di diverso, cosa che dipende soprattutto da . Un paio di carenate e si sistemerà tutto.