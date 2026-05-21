Chi è Itamar Ben Gvir, il ministro israeliano che ha fatto inginocchiare gli attivisti della Flotilla? Ce lo dicono i politici, da Mattarella a Conte: “spettacolo vergognoso”, “pirati”, “farabutti criminali”

In Italia, le condanne hanno attraversato tutto lo spettro politico. A sinistra Giuseppe Conte, che nell'equipaggio della Flottilla aveva il suo deputato Dario Carotenuto, ha parlato di "immagini agghiaccianti" e di "crimini contro la dignità umana", invocando sanzioni contro l'esecutivo israeliano e ha chiesto di stracciare ogni intesa con "il governo criminale di Netanyahu". Elly Schlein ha parlato di "crimini contro la dignità umana", Angelo Bonelli di Avs lo ha descritto come "peggio dei pirati". Italia Viva sui suoi canali social parla di "delinquente politico". Carlo Calenda, leader di Azione, è stato ancora più duro: "Sono dei farabutti criminali. Devono seguire immediatamente delle sanzioni durissime contro Ben Gvir". Da Noi Moderati, Maurizio Lupi ha tenuto la linea del governo pur prendendo le distanze: "Non è Ben Gvir l'Israele che conosciamo". E la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha auspicato che "per il bene di Israele prevalga nel governo la posizione del ministro degli Esteri, Gideon Sa'ar."

Ma perché lo tengono al governo? La risposta è semplice: Ben Gvir è il patto col diavolo che Netanyahu è stato costretto a firmare nel 2022 per rimanere al potere. La sociologa israeliana Eva Illouz lo ha definito il volto del "fascismo ebraico". E tra poco lo Stato ebraico tornerà alle urne. I sondaggi dicono che Otzma Yehudit, il partito di Ben Gvir, potrebbe dimezzarsi rispetto al 2022 — ma i suoi seggi potrebbero ancora servire a Netanyahu per sopravvivere. E ora, con la figuraccia internazionale, il premier ha un problema in più.