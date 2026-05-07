La lettera bomba dei due magistrati che hanno indagato sulla Uno Bianca: "Le nostre indagini furono ostacolate, le parole di Savi a Belve possono essere messaggi all'esterno"

Sono passati trent'anni, ma la storia della banda della Uno Bianca è ancora tutta da scrivere. A dirlo sono i pm che per primi hanno cercato di guardarci dentro: Lucia Musti, attuale procuratrice generale di Torino, e Giovanni Spinosa, magistrato in quiescenza ed ex presidente dei tribunali di Teramo e Ancona. In una lettera aperta pubblicata su La Stampa, i due che nel 1994 erano sostituti procuratori a Bologna parlano chiaro: ci furono depistaggi, le loro indagini vennero ostacolate, e la verità non è mai emersa del tutto.

La scintilla è l'intervista di Roberto Savi alla trasmissione Belve Crime, condotta da Francesca Fagnani. Per Musti e Spinosa quelle parole sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso: "L'intervista di Francesca Fagnani riporta alla luce un argomento che sembrava sepolto. Le parole di Roberto Savi sono parziali, reticenti e talvolta menzognere". Non solo: secondo i due magistrati, Savi starebbe lanciando messaggi a qualcuno. "Nel 1995 chiamarono in causa figure verosimilmente secondarie nella loro storia; oggi, come allora, possono essere messaggi all'esterno".