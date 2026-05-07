Ma davvero stiamo parlando di un compleanno? Dall’intervista della Fagnani a Roberto Savi della Uno Bianca emerge un’altra miserabile verità (dalle spie della Squadra Fiore all’ndrangheta)

“L’azione messa in atto in Via Volturno […] fa unicamente riferimento alla nostra ferma determinazione di evitare che smagliature di alcun genere possano avvenire nei consolidati, feroci, predetti meccanismi dell’organizzazione”.

Secondo la versione di Roberto, lui, quel giorno faceva da palo a suo fratello Fabio. Se ne stava all’uscio dell’armeria. Il cliente abituale che entrò nel negozio poco prima dell’omicidio alle forze dell’ordine rese poi un identikit dell’assassino incompatibile con Fabio Savi, e messo a confronto con lui non ne riconobbe la fisionomia. Ma questo è un dettaglio. Perché quel comunicato del 4 maggio 1991 non era che l’ultimo anello di una lunga serie iniziata con quello del 23 aprile e del quale ne riprendeva i contenuti. Che una delle “smagliature” di cui si legge fosse proprio Pietro Capolungo è abbastanza certo. Una di quelle tante smagliature che a Bologna andavano eliminate in quanto scomodi testimoni delle “reti informative” dell’organizzazione. Di quale catena di “pizzini” invece, siamo immersi oggi? La versione ufficiale vuole che nel luglio del 1994 sarebbe partito l’ordine di sciogliere l’organizzazione e di “staccare la spina” alla Falange Armata, ma i fratelli Fabio e Roberto Savi, avrebbero continuato lo stesso. Ecco perché sarebbero stati scoperti e catturati. E’ dalla fine del 2017 che i fratelli Savi si trovano nello stesso carcere, dato che Fabio aveva chiesto e ottenuto il trasferimento dal carcere sardo di Uta (Cagliari) e ora si trova anche lui nella casa circondariale milanese di Bollate insieme a suo fratello Roberto. Entrambi condannati all’ergastolo per i delitti commessi tra 1987 e 1994, Fabio Savi da tempo domandava di poter scontare la sua pena in una struttura penitenziaria che permettesse di poter svolgere attività lavorative ed è per questo e per altre questioni costituzionali che è stato spostato a Bollate, come spiega bene Damiano Aliprandi su il Dubbio del 4 gennaio 2018. Ecco, appena 4 anni prima, il 24 febbraio 2014, la Falange Armata ritorna alla ribalta quando a Totò Riina viene recapitata una lettera nel carcere di Opera: “chiudi quella maledetta bocca, ricorda che i tuoi familiari sono liberi. Per il resto ci pensiamo noi”.