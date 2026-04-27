"Questa storia non mi convince": Aldo Giannuli, lo storico dei servizi segreti, a fuoco per MOW su Tavaroli e l'inchiesta sulle spie della Squadra Fiore

Sulla presenza di Tavaroli in questi nuovi incartamenti, però, lo storico Giannuli si dice scettico

“L’ho incontrato qualche anno fa. All’epoca forniva corsi di formazione alle security aziendali e non mi convince molto questa storia. Secondo lei uno come Tavaroli, che con Telecom Sismi si è totalmente bruciato, si mette in mezzo a questa vicenda per compromettere quel poco di risorse che gli sono rimaste? Tutto può essere, per carità. Mi stupisce, però, che questi della cricca di Del Deo si siano rivolti ad un personaggio che nel 2006 finì sui giornali per settimane, per mesi, intervistato alla televisione, bruciatissimo. Il punto è un altro, secondo me. Perché sta scoppiando un casino proprio su questo fatto?”

Il tempismo è certamente un aspetto fondamentale per gli inquirenti, sarebbe sciocco credere il contrario. Sono interessanti, però, i collegamenti tra l’attuale vicenda e la Strage di Erba. Tavaroli fu l’unico fra i detenuti nello stesso carcere in cui c’era anche Olindo, a sostenere di non avergli mai fatto capire di essere innocente. Inoltre la Sio Cantù fornì la strumentazione per le intercettazioni alla procura di Como che indagava su Olindo e Rosa, dove il collegamento con il caso Telecom Sismi riguarda proprio Tavaroli e la Fenefin collegata a Waylog, che fornì le intercettazioni alla procura di Como utilizzando la strumentazione della Sio Cantù che nel 2022 viene acquisita poi da Maticmind che finisce nell’inchiesta della Squadra Fiore

“Sì, ma al di là di Erba sta montando un disastro proprio sulla questione dell’esternalizzazione. Le intercettazioni si fanno su richiesta della magistratura che non le commissiona a esterni, ma a organi di polizia giudiziaria. Poi la polizia giudiziaria si rivolge all’intelligence per dire: ‘vi risulta qualcosa questo? Ci servono delle intercettazioni. Bene, rispondono loro, ci pensiamo noi dei servizi’ e questi ultimi si affidano a un’agenzia esterna. Dunque ad un organo privato, il che rende più complesso un controllo sull’utilizzo che viene fatto di queste intercettazioni. Più delle volte, quando l’organo di polizia giudiziaria fa il suo resoconto non esplicita la provenienza di queste intercettazioni. E qui la magistratura comincia a infastidirsi, giustamente. Il bello è che, però, la recente inchiesta è partita dalla Squadra Fiore, una storia clandestina. La società di Del Deo è una società di informazione regolarmente registrata alla Camera di Commercio. I membri della Squadra Fiore non sono registrati da nessuna parte. Perché sono agenti di polizia, del Ros dei carabinieri, dei servizi, in servizio, che in modo occulto e parallelo violano il segreto di Stato. Capito? I magistrati contestano la truffa e l’abuso di esercizio di professione non autorizzata, ma qui la questione è di gran lunga più seria dei reati di cui sopra. Il processo andrebbe fatto per violazione del segreto di Stato. Parliamo di almeno vent’anni di galera. Il gioco della Squadra Fiore, dunque è un gioco parecchio pericoloso. Lo scandalo è di proporzioni immani. Dunque proprio per questo mi pare strano che i personaggi coinvolti si siano rivolti a un uomo così bruciato come Tavaroli. “Nel mondo dell’intelligence, poi, ci sono regole del mestiere. Va bene che ormai la professionalità non esiste più, questo è vero”.

E quali sarebbero?

“Ai tempi in cui io lavoravo come perito e incontravo in continuazione questi personaggi una cosa del genere sarebbe stata letteralmente impensabile. Tanto è vero che Tavaroli poi per un bel po’ di anni è scomparso completamente dai radar. Certamente, oggi, il suo nome all’interno dell’inchiesta, le dona una mediaticità superiore”.

Ma quindi chi è davvero Giuliano Tavaroli?

“Io l’ho conosciuto. Lui e Marco Mancini erano due agenti della squadra del generale Dalla Chiesa che facevano un lavoro di infiltrazione nelle Brigate Rosse. E dei due, Mancini era forse quello più capace. Giuliano Tavaroli era uno del quale pure una persona mi diceva essere ‘un buon guaglione’. Buono naturalmente si fa per dire, ma rende l’idea di quel che nell’ambiente si dice in suo proposito. Quando lo incontrai mi parve di incontrare un personaggio che era ormai fuori dal giro. Cosa poteva dare Tavaroli a quelli della Squadra Fiore? Agganci nel servizio? Non mi sembra credibile. Poteva avere rapporti con ditte, questo forse. Ma erano tutte cose che questi signori avrebbero dovuto avere indipendentemente da lui. Tavaroli, oggi, è un ferrovecchio”.