Mamma e figlia avvelenate a Natale: c’è un movente e cinque "attenzionati" (e no, non sono i cinque medici) tra il ricino e la ricina di Pietracatella

Quello che è certo – pur ribadendo che non significa assolutamente puntare il dito verso qualcuno – è che Laura Di Vita, cugina presso cui attualmente vivono proprio Gianni e Alice, sarà ascoltata ancora. Per la quarta volta. Senza voler fare scatti in avanti e senza voler dare a questo significati impossibili da contestualizzare, l’unica spiegazione per l’ennesima convocazione è nell’evidente scenario ristretto dentro cui sono finite per muoversi le indagini. La pista – giusto per scomodare ancora il buon vecchio gergo – è familiare. Lo confermano anche Repubblica e le testate locali che stanno seguendo il caso da vicino e a stretto contatto con gli inquirenti stessi.

Gianni Di Vita, però, dalla sua sembra rifiutare, o comunque respingere, l’ipotesi su cui invece insiste la Procura. Avrebbe riferito di non sapere di dissidi familiari, eppure sembra che qualcuno che ce l’avesse pesantemente con Antonella sia spuntato dalle carte. Sarebbe emerso dal confronto, riga per riga, parola per parola, dei verbali relativi alle varie testimonianze già raccolte nelle scorse settimane. E, non è da escludere, anche dalle primissime analisi delle copie forensi dei dispositivi informatici sequestrati o messi a disposizione delle autorità. Insomma: il movente, come già titola qualcuno, è stato individuato e adesso si tratta solo di capire chi ha agito, chi ha collaborato, chi sapesse tutto e chi no.