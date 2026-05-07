Cosa c'è dietro la partnership pubblicitaria tra il Corriere della Sera e l'agenzia cinese Xinhua? I media del Dragone tornano a puntare sull'Italia dopo lo strappo tra Meloni e Trump

Nel 2023 il governo guidato da Giorgia Meloni decideva di non rinnovare l'accordo tra Italia e Cina riguardante la permanenza di Roma nella Nuova Via della Seta, e quindi di allontanarsi da Pechino. La versione istituzionale dell'addio? L'intesa, che prometteva accordi fino a 20 miliardi di euro fra diretti e indotto, non ha rispettato le attese. La versione ufficiosa? Dietro le quinte si mormora che il deal sino-italiano avesse fatto incaz*are gli Stati Uniti e che Meloni lo abbia abbandonato sia per recuperare punti agli occhi di Washington e dell'Europa, che per demolire l'opera compiuta dall'esecutivo Conte ai tempi della stagione gialloverde nel 2019. Peccato che, nel giro di un anno dall'inversione a U sulla Via della Seta, la stessa Meloni sia volata in Cina per capire come riequilibrare i rapporti con il Dragone e mantenere stretti alcuni legami strategici. Andiamo ancora avanti di qualche anno e arriviamo al 2026: Donald Trump ha attaccato l'Europa e pure, espressamente, l'Italia. L'attrito tra gli Usa e il Vecchio Continente, alimentato dalla guerra in Iran, ha trasformato una crisi latente in uno strappo vero e proprio che ha toccato anche il governo Meloni. Ufficialmente non ci sono rotture, ma è evidente che qualcosa sia cambiato nei rapporti tra Roma e Washington. E, proprio qui, si sta inserendo silenziosamente la Cina...