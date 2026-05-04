Mamma e figlia avvelenate a Natale: la Scientifica a casa di Vita per PC, cellulari e dispositivi informatici? Fine dell’incubo per i cinque medici

Si proverà a rispondere anche a questa domanda, ma chiaramente in un filone secondario. Il tutto mentre in quello principale si continua a cercare. Ricominciando, appunto, da oggi quando, ovviamente alla presenza dei consulenti sia dei cinque indagati che di tutte le parti offese, la Scientifica aprirà di nuovo quella porta per prelevare da casa Di Vita i dispositivi informatici: dal PC alle chiavette USB, dai vecchi telefoni ai tablet (tutto, poi, sarà trasferito a Campobasso per le così dette copie forensi). Per capire se qualcuno che li aveva in uso li ha utilizzati per fare ricerche o per salvare documenti sulla ricina? Sicuramente sì, ma anche – e forse soprattutto – per ricostruire relazioni e rapporti, nel tentativo di capire chi di esterno alla famiglia potesse avercela con i Di Vita al punto da volerli eliminare. Insomma, la Procura della Repubblica sembra orientarsi verso la cerchia di conoscenti e parenti; si parla – sempre secondo indiscrezioni – di una dozzina di persone con posizioni da chiarire ulteriormente e non solo, come in molti sembrano voler sostenere, di Alice e Gianni di Vita.

Proprio quest’ultimo è stato nuovamente sentito in Questura, secondo quanto riferisce LA7, nei giorni scorsi. Un incontro con gli inquirenti durato cinque ore, ma tenuto segreto fino a ieri e in cui l’uomo avrebbe nuovamente confermato di non essere stato bene quei giorni e di aver più volte vomitato (anche se poi gli accertamenti fatti hanno escluso, per quanto possibile dopo così tanto tempo, che ci fosse ricina nel suo sangue). Una nuova deposizione, la sua, che fa il paio con quella dell’altra figlia Alice e della cugina Laura (che ora li ospita entrambi) e che sarà inevitabilmente messa a confronto sia con la precedente che con quelle delle due donne.