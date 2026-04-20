Minerva Salute? Il problema non è lei ma il fatto che medici (e non solo) siano su TikTok, schiavi dell'algoritmo come influencer qualunque

"Il video che ho fatto sui gettonisti è stato sucuramente divisivo ma vi dico la verità, sapete perché? Perché è andato a colpire quell'abitudine tutta italiana e truffaldina di dire: 'male al dito? Non vengo al lavoro'. E non mi dite che questa mentalità non esiste perché non è vero: c'è in tutti i santi ambiti!". Non importa come prosegua il video (comunque spoiler: di scuse non ne arriveranno mai, ndr). Con questa introduzione Minerva ha già 'vinto', dal punto di vista della comunicazione. Gli addetti ai lavori avranno seguito fino in fondo e già staranno preparando controrepliche. Però, invano. Minerva ha "riaperto" la questione dicendo la parola 'verità' che, per molti suoi follower guadagnati nel tempo, solo lei possiede. Perciò non c'è da dubitare, ogni altra possibile critica sta a zero una volta che costei ha parlato e ha parlato di 'verità'. Game. Set. Match. Viviamo in tempi tanto ottusi? Purtroppo, sì.

Lo schema oramai è noto anche ai ciottoli di fiume, ma va sempre ricordato: TikToker X o Y lancia la propria bomba, detona lo sfondone. E non ha ragione. Intanto, social e testate si occupano di lui/lei per qualche giorno, titolando con frasi/espressioni di ferragnica memoria tipo 'errore di comunicazione', rigorosamente col punto di domanda però, sia mai dovesse offendersi la webstar di turno. E al prossimo video virale che posterà con quale faccia possiamo, da testate, ricondividerlo tessendone le lodi e parassitandome views? Peggio ancora: rischiamo che non ci rilasci mai più un'intervista su nulla, dall'unghia incarnita all'endometriosi. Un rischio che nessuna 'linea editoriale', nel qui e ora, può davvero permettersi. A meno che non si scelga d'essere incoscienti pirati. E qui siamo incoscienti pirati. O meglio: io lo sono. Criticare Minerva Salute o esporsi sulla fanciulla dottorata rischia, ancora, sempre e in poche parole, di mettere a repentaglio il monte click. E io, sempre io, Grazia Sambruna, piscio serenamente sopra a 'sto monte click. La timidezza di troppi titoli che riportano la questione come fosse una domanda aperta al pubblico sta tutta qui. Pregusto il giorno in cui qualcuno di questi stocazzetti inneggerà a Hitler per vedere la (pavida?) 'copertura mediatica' che otterrà - e che, tutto sommato, nemmeno dovrebbe avere in un mondo normale. Insomma, guai a dire che un personaggio influente e amato sui social abbia proferito una balla spaziale, sarebbe irrispettoso ai massimi livelli. Non importa nemmeno quanto lo sia stato, irrispettoso, lui o lei verso la categoria con cui se la prende e, allargando la lente visto che qui si tratta di salute, pure con noi tutti, follower e non.

Bene, se la polemica, comunque blanda e ottima per far circolare ancor di più il proprio nome fuori dal recinto di TikTok, non accenna a placarsi, nel giro di qualche giorno, l'influencer posterà, come esposto poco sopra, un video che non sarà di scuse, mai, se un influencer si scusa, il più bel cherubino della più alta sfera angelica muore d'infarto immantinente. L'influencer 'nel mirino' delle critiche si farà scudo con un altro problema, indiscutibilmente reale, su cui tutti possiamo concordare al 100 % e la querelle finirà lì: lui/lei è (sempre stato di) buon cuore, quello intendeva dire, di certo c'è troppo accanimento mediatico nei suoi confronti perché è bella, brava, giovane e vincente. Chissà quanti fa rosicare, in effetti. E così i follower, covinti dall'eco di sirene della loro idola, s'armano e partono contro i profili di chi osa metterla in dubbio, seppur, almeno stavolta, partendo da basi più che legittime. Perfino se a criticarla sono colleghi che conoscono molto meglio di noialtri il contesto in cui Minerva opera ogni giorno. Perché approfondire quando si può, semplicemente, commentare 'rosiconeeeeee!1!!!1!!"? Infatti, è più semplice così. Ed è per quuesto che vado dicendo da anni che la gente non pensa, ripete. Per tanti motivi, alcuni dei quali pure comprensibili. Ma accusare un dottore, chiunque abbia giurato a Ippocrate, di contestare un collega per alzarsi l'engagement social è folle. Per carità, ci sarà pure qualcuno in camice che 'sragiona' così, ma qui stiamo parlando di una professione degna, fondamentale. Non è un dissing tra trapper da seguire pop corn alla mano, non sono beauty influencer che si strappano virtualmente le extension su chi sia la più bella, anzi, la più virale. Invece, il dibattito pubblico (ossia quello social) si è tanto abbassato da non riconoscere più la differenza.

Minerva Salute è giovane, 'studiata', realizzata nella sua vita professionale e pure sentimentale visto che sta con una fidanzata stupenda. In questo senso e posto che i role-model vadano ricercati 'ngoppa a TikTok (Spoiler: no!), rappresenta un grande esempio per 'i giovani', per tutti. E al netto di questa fantastica narrazione, significa che debba avere, per forza e sempre, ragione? Se avete tanto piacere a identificarvi in qualità di gregge belante, sì. Un errore capita a tutti, lo ribadiamo. Sono le modalità in cui si cerca di (non) rimediare a esso che dovrebbero portare a una riflessione. Vogliamo davvero vivere in un mondo in cui alcuni selezionati personaggi, in virtù del proprio seguito social, non possono sbagliare mai e chiunque s'azzardi a dire il contrario è, a prescindere un triste fallito invidioso? Pare di stare dentro a una puntata di 'The Boys'. Secondo spoiler: lì non butta benissimo per i poveri stronzi senza (super)follower come tutti noi...