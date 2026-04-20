Mamma e figlia avvelenate a Natale: forse non ve ne siete accorti, ma la ricina è anche nei (peggiori) concimi. E spunta una registrazione...

La cronaca ama il mostro, la figura dell’avvelenatore che distilla odio anche in cucina, ma la realtà è spesso più sporca. Banale. E, per questo, infinitamente più inquietante. La ricina, signori, non è solo una sostanza da manuale del crimine, ma pure un residuo industriale che troppo spesso finisce in prodotti per l’agricoltura. È ciò che resta dopo che dai semi del Ricinus communis si è spremuto l'olio. Quel "panello" solido, scarto della lavorazione, è un fertilizzante organico portentoso: ricco di azoto e fosforo. E a buon mercato. Un concime eccellente, dicono, a patto che venga trattato con temperature superiori agli 80 gradi per denaturare la tossina. Se il processo fallisce, se la logica del profitto o la negligenza saltano un passaggio, il veleno finisce nel sacco di terriccio, pronto per contaminare tutto quello che ci cresce sopra.

C’è una casistica – a dire la verità solo veterinaria - che parla chiaro: cani e gatti stecchiti dalla ricina rimasta in concimi non certificati. Una gastroenterite emorragica che non lascia scampo. E se quella giardiniera della famiglia Di Vita, magari attraverso una ingestione o un contatto prolungati, fosse stata la destinataria finale di un processo agricolo approssimativo? Un avvelenamento indiretto, un bacio della morte arrivato dalla terra fin dentro un cesto di Natale? E’ una domanda legittima e per questo le indagini della Procura di Larino e della Squadra Mobile non escludono nulla. Nulla proprio. Persino ciò che sembra ai limiti della scienza. E quindi nemmeno la suggestione — quasi cinematografica — di cui oggi a Pietracatella parlano in parecchi, raccontando di quella scuola nell'area interessata che, tra i banchi e le serre, coltiva e studia anche piante di ricino. E che potrebbe essere stata il luogo in cui trovare il veleno.