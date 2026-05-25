25 maggio 2026

Mamma e figlia avvelenate a Natale: scenari cambiati? Slitta la relazione e niente convocazione per Gianni Di Vita

25 maggio 2026

L'indagine sulla morte di madre e figlia avvelenate a Natale subisce una brusca frenata: salta l'audizione di Gianni Di Vita e slittano le risposte scientifiche attese dall'autopsia. Restano aperte più piste, mentre i cinque medici indagati sembrano prossimi all'uscita di scena

Foto di: Ansa

Mamma e figlia avvelenate a Natale: scenari cambiati? Slitta la relazione e niente convocazione per Gianni Di Vita

A Larino e in Questura a Campobasso i programmi possono cambiare anche nel giro di mezza mattinata. Chi aspettava oggi l'ennesima audizione di Gianni Di Vita, ex sindaco di Pietracatella e marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, è rimasto col taccuino in mano e neanche una riga scritta. Il motivo? Non sarà ascoltato. O, meglio, prima s'era detto che sarebbe stato ascoltato nel pomeriggio e, poi, l'incontro con gli inquirenti è saltato. Sembra, tra l'altro, che succederà lo stesso anche per l'incontro previsto per domani con la cugina Laura Di Vita.

RicinaPietracatella

Conferme ufficiali sui motivi del cambio di programmi non ci sono, ma a questo punto è legittimo chiedersi quale elemento possa essere emerso proprio in queste ore per suggerire agli inquirenti di prendere tempo. Attenzione, però, perché potrebbe esserci anche una motivazione tecnica: il deposito della relazione sull'esame autoptico è stato prorogato al 30 giugno. E al momento, dunque, non c'è un elemento di novità che possa aiutare a confrontare ricordi, versioni e dati scientifici.

Anche la stessa affermazione "l'indagine è a una svolta" rischia di essere assolutamente vera e anche dannatamente falsa. Perché è chiaro che a breve, forse nel giro di un paio di settimane, i cinque medici attualmente indagati usciranno definitivamente di scena e che, quindi, da questo punto di vista ci sarà una svolta. Svolta che rischia di non esserci a brevissimo, però, sul nuovo nome che comparirà sulla copertina del nuovo fascicolo, o i nuovi nomi nell'ipotesi del reato di omicidio in concorso. Quello che è certo, al di là delle indiscrezioni che trapelano, è che Gianni Di Vita è una figura chiave. Non come sospettato, ma proprio come epicentro delle varie piste che gli inquirenti stanno seguendo.

Sì, non c'è solo una pista. E, anzi, in queste ore – complici proprio le testimonianze dei medici indagati e di uno di loro in particolare – si è tornati qualche passo indietro. Tanto che si è deciso di porre nuovi quesiti al centro antiveleni di Pavia per fugare ulteriori dubbi che sarebbero emersi, in particolare rispetto al veleno utilizzato e all'RCA120, un'altra sostanza tossica individuata nel sangue delle due vittime. È chiaro che se è stata usata ricina pura, magari mescolandola all'altra sostanza, chi voleva la morte dei Di Vita è qualcuno che poteva avere accesso a canali di mercato preclusi ai più. Fosse anche quello dei semplici prodotti che si usano in agricoltura. Se, invece, il veleno utilizzato è prodotto dei semi del ricino mescolato a altre sostanze chimiche facilmente reperibili in commercio (così come facilmente reperibili sarebbero anche alcuni tutorial che girano nel web), allora non è troppo lontano dall'ambiente familiare che si andrà a finire.

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