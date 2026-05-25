Mamma e figlia avvelenate a Natale: scenari cambiati? Slitta la relazione e niente convocazione per Gianni Di Vita

Sì, non c'è solo una pista. E, anzi, in queste ore – complici proprio le testimonianze dei medici indagati e di uno di loro in particolare – si è tornati qualche passo indietro. Tanto che si è deciso di porre nuovi quesiti al centro antiveleni di Pavia per fugare ulteriori dubbi che sarebbero emersi, in particolare rispetto al veleno utilizzato e all'RCA120, un'altra sostanza tossica individuata nel sangue delle due vittime. È chiaro che se è stata usata ricina pura, magari mescolandola all'altra sostanza, chi voleva la morte dei Di Vita è qualcuno che poteva avere accesso a canali di mercato preclusi ai più. Fosse anche quello dei semplici prodotti che si usano in agricoltura. Se, invece, il veleno utilizzato è prodotto dei semi del ricino mescolato a altre sostanze chimiche facilmente reperibili in commercio (così come facilmente reperibili sarebbero anche alcuni tutorial che girano nel web), allora non è troppo lontano dall'ambiente familiare che si andrà a finire.