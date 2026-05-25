La gente a Milano è tornata a spaccarsi di Tussy, la cocaina rosa: ecco perché funziona così tanto e chi l’ha raccontata meglio di tutti

Il problema è che quello che oggi viene venduto come tussy o cocaina rosa non è quasi mai 2C-B. È un cocktail, e ogni laboratorio — spesso messicano — ha la sua ricetta. Ketamina, benzodiazepine, anfetamine, psichedelici vari. L'unico ingrediente costante è il colorante rosa, il resto cambia ogni volta. Due dosi comprate nella stessa serata, nello stesso posto, possono contenere sostanze diverse in proporzioni diverse.Anche gli effetti sono variabili, e proprio nel mix inatteso sta il potenziale pericolo. Non sai cosa stai prendendo, non sai come interagisce con quello che hai già in corpo, con l'alcol, con altri farmaci. "Sotto molti aspetti, la cocaina rosa è l'esempio più sofisticato del marketing delle droghe sintetiche", ha spiegato Emanuele Bignamini, psichiatra e referente scientifico dell'IEUD, Istituto Europeo Dipendenze. "Così come nella moda ci sono creativi che immaginano il prodotto, artigiani che lo realizzano, pubblicità e rete di vendita, allo stesso modo esistono progettisti di droghe sintetiche, laboratori che le producono e reti per spacciarle. Anche il nome, cocaina rosa, è un'operazione di marketing: suggestivo e rassicurante. Ma di cocaina non c'è traccia". Un nome innocuo, quasi vezzeggiativo, un colore accattivante. E dentro, ogni volta, una sorpresa, che da anni sta conquistanto le notti delle città italiane.