Siamo stati allo spettacolo teatrale di Marco Rizzo, il comunista che non crede più alla politica ma alla figa sì: dal bacio rubato ad Alba Parietti al video con le gnocche da milioni di views

Un bacio rubato ad un’Alba Parietti tredicenne (“già bellissima”) quando lui, Marco Rizzo, faccia tosta e capelli folti, di anni ne aveva poco più di quattordici. Gli odori e i colori della curva nell’anno dello Scudetto granata 1975-1976, quando Fiat e Torino erano un tutt’uno, un corpus metallico e politico trasudante fatica e passione ideologica. E poi Putin, l’immigrazione, l’universo Woke, quella “gnocca” che gli fa fare il pieno di like perché “i miei post più superficiali fanno milioni di visualizzazioni, un’analisi della manovra finanziaria se la filano in tre”.

Marco Rizzo, 67 anni e un passato di comunismo militante alle spalle (il passato che lo ha portato a Roma: onorevole Rizzo), l’altra sera era “Sovrano del ring” al Teatro della Quattordicesima di Milano: 12 round per urlare come la pensa. Lotta, autobiografia, aneddotica speziata. Una visione sovrana e popolare per un’Italia che così, preda di questa destra e questa sinistra, va a fondo.

Prima del ring, prima di lunghe camminate avanti e indietro per un palco che è stata culla di memorie e dichiarazioni, l’allarme di Modena.

“Modena è la prova che l’integrazione non ha funzionato. Al di là di tutti i dettagli in gioco, il tema è che l’integrazione ha fallito. Si cerca di coprire, in qualche modo, la matrice del gesto. Se è solo pazzo, perché non è stato fermato prima? Perché per un evento del genere si sono mosse tutte le più alte cariche del Paese? C’è una situazione generale che può esplodere. Quante persone, per evitare di apparire razziste, non dicono ciò che pensano? La maggioranza di questo Paese ritiene che una situazione simile non sia più sostenibile. Se non cambiano i rapporti economici con le nazioni africane da cui provengono gli immigrati – che non possono più essere un rapporto di rapina – arriveranno a milioni”. Il suo “l’Africa agli africani”, così spiegato (smettiamola di depredare il terzo mondo perché poi quel mondo continuerà a tornare qui esigendo un conto sempre più alto), suona meglio di quel vecchio “aiutiamoli a casa loro” leghista, ma siamo lì. Però Rizzo non potrebbe mai fermarsi a una questione etnico-geografica. Marx scalpita, sotto. Le sue analisi, quelle intuizioni che sembravano quasi preconizzare la lenta o veloce discesa (a seconda dei punti di vista) verso un mercato libero senza regole.