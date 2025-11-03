E se avesse ragione D'Alema? La sua intervista a Cazzullo del Corriere della Sera dice due grandi verità: cosa vuole fare la Cina con la guerra e qual è la migliore politica per i migranti in Europa

D'Alema ha sostanzialmente fatto notare a Cazzullo, e ai tantissimi che la pensano come lui, che non ha senso isolare l'80% della popolazione mondiale. Ma soprattutto che ha ancora senso dialogare con tutti. “Chi non è venuto ha commesso un errore, anche perché avrebbe dato meno evidenza alla presenza di Putin”, ha aggiunto. E la Cina rappresenta una minaccia militare? Vuole fare guerra all'Occidente? “I cinesi non fanno guerre, non bombardano nessuno”, ha assicurato l'ex premier. Nemmanco gli Usa, con i quali anzi i cinesi lavoreranno per “costruire un nuovo quadro di convivenza” (o spartirsi il mondo in sfere d'influenza, come dicono gli analisti importanti). In sostanza, D'Alema ha fatto capire che il dialogo è obbligatorio e che l'unica alternativa si chiama scontro, guerra, conflitto. Arriviamo poi a Donald Trump e all'Europa. Sul presidente statunitense il giudizio è pessimo a partire dal suo ruolo in Medio Oriente, sul conflitto tra Gaza e Israele: “Quale tregua? La scorsa settimana, Israele ha ucciso in due giorni 104 persone, di cui 46 bambini. E continua l’aggressione quotidiana ai villaggi della Cisgiordania”. L'Europa non ha invece più alcuno spazio di manovra nei dossier internazionali. Tutti hanno un agenda, noi no: anche qui D'Alema ha pienamente ragione...