Abbiamo letto la versione indiana della biografia di Meloni. Com'è? Uguale a quella in italiano ma con la prefazione di Modi: “Giorgia rispecchia i nostri valori”. Perché il “sovranismo de noantri” piace a Delhi?

Chiaro il messaggio politico inviato da Modi: India e Italia, almeno questa Italia guidata dal governo Meloni, non sono legate soltanto trattati e scambi commerciali. “Siamo uniti da istinti di civiltà condivisi come la difesa del patrimonio culturale, la forza della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida. Le nostre nazioni sono unite spiritualmente dal rispetto per la tradizione e dall'abbraccio della modernità. Questo è il fondamento della mia amicizia personale con il primo ministro Meloni...”, si legge ancora nella prefazione di un libro che in India sta già facendo parlare di sé sui social e sui media. Il motivo è comprensibile: i legami tra India e Italia sono migliorati significativamente dopo la visita di stato di Meloni a Delhi nel marzo 2023 e la seguente elevazione delle relazioni bilaterali al livello di Partenariato Strategico. “Questa autobiografia offre ai lettori uno sguardo sincero e raro nel cuore e nella mente di una delle leader più dinamiche e vibranti d'Europa e del mondo”, ha addirittura scritto Modi.