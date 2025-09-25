Ma lo avete visto Fini contro Gruber sulla Meloni a Otto e Mezzo (La7)? Ma non è solo uno sca*zo, è il dibattito politico di una volta che entra nel talk di oggi...

È alla domanda se gli piacesse questa destra radicale, che Fini ha svelato apertamente il disappunto: “Ma è chiaro che non mi piace, ma mi sembra una domandina tanto per sentirsi dire di nuovo che Fini non è d'accordo”. Ma allora perché è venuto?, gli chiede la conduttrice: “Perché mi ha invitato, ma se pensava che venissi in questa trasmissione per darle ragione a prescindere, ha sbagliato interlocutore”. C'erano già state divergenze su Gaza e sui centri di detenzione in Albania, considerati da Fini più che una violazione dei diritti della persona, qualcosa di difficile attuazione, fino a che, a un certo punto, la Gruber ha chiesto di spegnere il microfono: l'ospitata di Fini su La7 è stata un vero e proprio duello senza colpo ferire, durato per tutta la piuntata del programma.

Quando poi Fini osserva che oggi si è abbassato il livello del dibattito politico, sia a destra che a sinistra, la Gruber prova a infilzarlo: ma chi l'ha scelta la classe politica attuale? “I cittadini”, per poi aggiungere che l'errore che ha fatto la classe politica è stato non capire che se si voleva ridare fiducia al ceto politico, bisognava permettere ai cittadini di scegliere i parlamentari.

Lilli Gruber pensava di costruire la puntata mettendo a confronto la vecchia classe politica con l'attuale, invece la narrazione non è riuscita. Anzi: Fini, vecchia volpe della politica, non è caduto nella polemica facile. Si è irritato anche alla domanda se abbia o meno rapporti con Giorgia Meloni, fiutandoci un eventuale titolo. Il confronto Alleanza Nazionale vs Fratelli d'Italia dunque, è così diventato Gruber vs Fini, il quale non ha rinnegato la sua “creatura” Giorgia Meloni, pur sottolineando di non sopportare l'attuale dibattito politico appiattito su un “ping pong” di dichiarazioni a effetto.