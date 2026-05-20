Ma perché Salim El Koudri, lo stragista di Modena, ha telefonato alla base Nato di Camp Darby?

Dal 27 febbraio 2024, però, era sparito dalla circolazione e non aveva più risposto alle chiamate del centro, come riporta Repubblica. L’amministrazione penitenziaria, ora dovrà, su disposizione del giudice, sottoporre l’indagato ad un periodo di osservazione. Ciò nonostante nella ricostruzione degli inquirenti, El Koudri, che portava con sé un coltello, avrebbe avuto l’obiettivo di “colpire più persone possibile”. Di questo non ha proferito parola davanti al gip di Modena durante l’udienza di convalida svoltasi presso il carcere, pur avendo trasmesso agli inquirenti il codice di sblocco dei suoi dispositivi elettronici. Il gip, ad ogni modo non ha chiesto l’aggravante del terrorismo. L’avvocato Fabio Giannelli ha poi affermato che una struttura psichiatrica sarebbe “più adeguata per il suo assistito” e in questi giorni chiederà una visita specialistica e in seguito una perizia psichiatrica. Oltre ad aver contattato basi Nato, mandare mail contro i cristiani all’Università di Modena dove aveva conseguito la sua laurea in economia, l’avvocato ha dichiarato che il suo assistito avrebbe anche prodotto un post critico nei confronti di Chiara Ferragni, oltre ad aver scritto messaggi contro chi “guadagna denaro in modo immeritato”.