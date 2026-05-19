Paolo Crepet sui “colleghi visionari” che straparlano del caso di Salim El Koudri: “Dicono di capire quello che neanche chi era lì ha compreso. Il terrorismo? Non c’entra niente, come pure il razzismo”

Dalla legge Basaglia in poi, cos’è che non ha funzionato, secondo lei, nella gestione italiana delle malattie psichiatriche?

“Per quello che ne so, è difficile avere un’idea del Paese. Quella legge già dall’inizio demandava alle Regioni l’applicazione delle nuove norme. Basaglia c’entra poco con quel che è venuto dopo, perché è morto appena due anni dopo l’entrata in vigore della legge, nel 1980, e non ha fatto neanche in tempo a capire cosa stava succedendo. Chi se la prende con lui è uno sprovveduto. Se la dovrebbero prendere con i vari ministeri della Salute che avrebbero invece dovuto coordinare la crescita, l’implementazione di servizi sul territorio, cosa che non è avvenuta. Questo è quello che è successo. Io adesso poi, nello specifico, di Salim El Koudri so ben poco. Non conosco la sua storia e non mi addentro in questioni che non conosco.

Sul Fatto Quotidiano la prima pagina il giorno seguente l’attentato denuncia “milioni di psicopatici in giro”, oltre ai tagli sulle terapie…

Le terapie sono di più e non di meno, perché si comprano anche online. Le terapie, in quanto farmaci, ce ne sono molti di più di quarant’anni fa in giro, come tutti sanno. Se le terapie funzionassero e ci fosse questa grande distribuzione di farmaci, ci dovremmo aspettare persone molto più tranquille. Perché non è così? Non c’è un andamento chiaro, evidente, dagli anni Cinquanta, di quanta sia la prevalenza, l’incidenza di certe patologie. Questa storia non ha niente a che fare con l’immigrazione. Ma è così dappertutto. Negli Stati Uniti non è così? C’è una strage ogni quindici giorni. C’è stata anche l’altro giorno. Per questioni non solo religiose.

Sui giornali gli esperti parlano di un caso di schizofrenia paranoide

Come si fa a dirlo se non è loro paziente? Mi pare un po’ stravagante questo atteggiamento di certi colleghi, diciamo, “visionari”. A distanza di 500 chilometri riescono a capire quello che non è stato capito a un chilometro.

L’opinione pubblica, poi, è divisa tra chi sostiene sia terrorismo e altri, invece, pura follia. Come si può provare a distinguere le cose in questo campo minato?

Non si distingueranno adesso. Questo signore verrà anzitutto periziato da persone competenti che capiranno intanto la sua storia clinica, che io ignoro e che tutti quanti ignorano, e ci diranno, perché il giudice lo richiederà, di che si tratta. Ci vorrà un certo periodo di osservazione, che è necessario, dopodiché sapremo tutto. Non capisco questa fretta di mandare al patibolo un’idea o chissà quale responsabile. Questo signore è il responsabile di un atto terribile, orrendo, che va giudicato per quello che è. Se è un atto terroristico, lei mi domanda? Non capisco perché dovrebbe essere terroristico, visto che questo signore non ha fatto nessuna rivendicazione. Neanche organizzazioni terroristiche hanno rivendicato per lui. Quindi mi pare che il terrorismo sia proprio una fantasia malata di qualcuno che, come sempre, mette le zampine dentro la questione politica.

Infatti, al di là dei politici che hanno subito cavalcato l’onda di naturale indignazione, anche nei commenti si nota una certa “schizofrenia” dell’opinione pubblica, che in questi giorni, notiamo essere particolarmente suscettibile. Perché c’è questa rabbia così profonda?

Io non leggo i social, quindi non mi immergo in questa letteratura surreale che però appassiona molti. Non mi interessa. Non so neanche cosa si dica di me, francamente. Adesso parliamo tantissimo di questo orrore che si è consumato a Modena, tra una settimana parleremo di non so che cos’altro. Parleremo di tutto pur di non parlare di dove siamo, cosa vogliamo fare, quale Paese vogliamo, quale salute mentale vogliamo. Questo è un mondo che sta macinando in maniera orribile la nostra salute mentale. Di che parlano questi signori che utilizzano proprio uno degli strumenti – i social network – che fa più ammalare mentalmente la gente? Chi commenta indignato sta parlando di ciò che sta producendo tutto questo. Non sto parlando del caso specifico, in generale. L’odio, il risentimento, la vendetta, tutte queste robe orribili, sono state cavalcate e amate dai social. Andate a ringraziare chi i social li ha costruiti.