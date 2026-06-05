Berlusconi è stato archiviato sei volte in trent'anni di indagini sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi di mafia. Ma come è andata davvero? La nascita di Fininvest, i rapporti con Cosa Nostra e tutte le domande fatte in questi anni dai gioralisti

La tesi centrale, quella che ha alimentato trent'anni di indagini da parte della Procura di Firenze: le bombe di Via dei Georgofili a Firenze, di Via Palestro a Milano, di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma. Dieci morti, 95 feriti, un Paese sotto choc. Secondo questa ricostruzione, la campagna stragista di Cosa Nostra non sarebbe stata solo una risposta allo Stato che aveva arrestato Riina e approvato il 41-bis, ma avrebbe avuto anche un secondo fine: favorire la discesa in campo di Berlusconi e la nascita di Forza Italia. Inizialmente Berlusconi e Dell'Utri vengono chiamati "Autore 1", "Autore 2", e vengono indicati come i possibili mandanti occulti delle stragi. La prima inchiesta si basa sulle dichiarazioni dei pentiti Cancemi e Brusca. Il primo racconta al PM Ilda Boccassini dei pagamenti di Berlusconi a Riina tramite Dell'Utri, aggiungendo qualcosa di più del semplice pizzo: "Non credo che il pagamento di quella somma annuale costituisse una specie di pizzo affinché l'imprenditore Berlusconi potesse lavorare tranquillamente a Palermo, ma c'era qualcosa di più, lo avevo intuito perfettamente". Poi Brusca, l'esecutore materiale della strage di Capaci, conferma. Nel 2008 parla anche Gaspare Spatuzza, killer di Brancaccio e collaboratore chiave che ha smontato la verità processuale su Via D'Amelio, e racconta delle confidenze ricevute direttamente da Graviano: "Mi fece il nome di Berlusconi. Io gli chiesi se fosse quello di Canale 5 e lui rispose in maniera affermativa. Aggiunse che in mezzo c'era anche il nostro compaesano Dell'Utri e che grazie a loro ci eravamo messi il Paese nelle mani". Infine, proprio Graviano nel 2017 parla dal carcere attraverso una microspia nella sua cella. "Berlusca… lui voleva scendere… però in quel periodo c'erano i vecchi… lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa…." dice il boss di Brancaccio, e sono quelle registrazioni a motivare la terza riapertura dell'inchiesta fiorentina. Peccato che Graviano sapesse di essere intercettato, anzi aveva messo in guardia il suo stesso compagno sulla presenza delle microspie, il che trasforma quelle conversazioni in qualcosa di profondamente ambiguo. Per quanto riguarda gli altri collaboratori, il problema è che le loro testimonianze arrivano "de relato", per sentito dire insomma.

L'altra accusa, quella di Berlusconi come parte della Trattativa Stato-Mafia, si è smontata fino alla Cassazione arrivando all'assoluzione di tutti gli imputati (tra cui Berlusconi non era nemmeno imputato), "per non aver commesso il fatto". Infine c'è la terza accusa, quella che vedrebbe Fininvest come nata con i capitali di Cosa Nostra. Anche questa tesi è stata esaminata in sede giudiziaria. E anche questa è stata smentita. Nell'ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale di Palermo, che chiedeva misure di prevenzione nei confronti di Dell'Utri. Le motivazioni della sentenza sono esplicite: "Non è risultata, ad oggi, mai processualmente provata l'attività di riciclaggio di Cosa Nostra nelle imprese berlusconiane, né nella fase iniziale di fondazione del gruppo né nei decenni successivi." La Corte certifica che per tutte le 18 operazioni realizzate tra le 22 società del gruppo Holding Italiana tra il 1978 e il 1985 — per un ammontare complessivo di 93,9 miliardi di lire — è stato possibile identificare l'origine lecita della provvista. Anche la leggenda dell'origine mafiosa di Fininvest muore in sede di Cassazione.