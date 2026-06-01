Caso Berlusconi-Graviano: a Firenze il 10 giugno i pm sentiranno Urbano Cairo, ma avete visto come l’editore più potente d’Italia parla di un certo ministro?

Per l’ex agente di Giletti le falsità sarebbero state: una, quella di non aver mai detto che Giletti sarebbe stato rinnovato, l’altra, appunto la scelta maturata per ragioni economiche. Tutta questa storia, appunto, racconta due versioni che si andranno a confrontare di fronte alla cattedra del tribunale fiorentino alle prese con il processo Baiardo, l’ex gelataio di Omegna, già condannato ormai 30 anni fa come favoreggiatore dei boss Giuseppe e Filippo Graviano. Baiardo è attualmente imputato, peraltro, per calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti per agevolazione di Cosa Nostra nella vicenda della ormai famosa foto che avrebbe mostrato a Giletti nel luglio del 2022. In questa foto, secondo la versione di Giletti, sarebbero ritratti Silvio Berlusconi, il generale dei carabinieri Francesco Delfino e un ragazzo che, secondo la spiegazione resa da Baiardo a Giletti, sarebbe stato Giuseppe Graviano. L’ex gelataio di Omegna ha in seguito negato la versione resa dal giornalista ai pm fiorentini. La bugia sulla foto, vera o falsa che sia, per i pm fiorentini sarebbe un favore alla mafia reso da Baiardo, con l’biettivo di proteggere Berlusconi e Dell’Utri nell’ipotesi (sempre dei pm) di un patto politico-mafioso.