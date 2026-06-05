Zelensky chiede la pace a Putin ma intanto sta rivoluzionando la guerra in Ucraina con i robot e l’IA. Ecco chi è il suo ministro della Difesa Mychajlo Fedorov e perché il suo obiettivo è trasformare lo Stato in un “organismo digitale”

Noi ci attardiamo su Roberto Vannacci, incursore, vecchia ferraglia umana che si prenderà gran parte dei voti di Fratelli d'Italia, ancora legati a una idea muscolare della difesa della Patria (come se i futuristi non fossero esistiti e come se Junger non avesse mai scritto Tempeste d'acciaio). Per capire la guerra del 2026 bisogna dimenticare molte immagini del Novecento (tranne, appunto, le immagini dei profeti). Dimenticare il generale con la mappa, il carro armato come simbolo assoluto della potenza militare, perfino il pilota da caccia come eroe romantico. La guerra che si combatte oggi tra Ucraina e Russia assomiglia sempre più a una gigantesca competizione tra sistemi operativi. E nessuno incarna questa trasformazione meglio di Mykhailo Fedorov. Fedorov non proviene dalla tradizione militare. È nato politicamente come ministro della Trasformazione Digitale. È l'uomo che ha digitalizzato lo Stato ucraino, costruito servizi pubblici online e trasformato l'innovazione tecnologica in un'arma nazionale. Quando Zelensky lo ha nominato ministro della Difesa nel gennaio 2026, il messaggio era chiaro: il futuro della guerra non si gioca soltanto nelle trincee del Donbass ma nei software, negli algoritmi e nell'intelligenza artificiale. Da quando è arrivato al ministero, Fedorov ha accelerato una rivoluzione già in corso. L'obiettivo dichiarato è sostituire progressivamente uomini e mezzi tradizionali con sciami di droni, robot terrestri e sistemi autonomi capaci di operare anche in condizioni di guerra elettronica. Il ministero ha annunciato programmi per decine di migliaia di veicoli terrestri senza equipaggio destinati alla logistica del fronte e ha reso la produzione di droni una priorità nazionale. Ma la vera novità è l'intelligenza artificiale. Secondo lo stesso ministero della Difesa ucraino, l'Ia viene già utilizzata per consentire ai droni di completare missioni anche quando il collegamento con l'operatore viene disturbato dai sistemi di guerra elettronica russi. L'obiettivo successivo è creare una sorta di “organismo digitale” in cui droni aerei, robot terrestri, sensori e software condividano informazioni in tempo reale. A marzo Fedorov ha compiuto un passo che potrebbe avere conseguenze enormi anche dopo la guerra: ha aperto agli alleati occidentali l'accesso ai dati raccolti sul campo di battaglia ucraino per addestrare modelli di intelligenza artificiale destinati ai futuri sistemi d'arma autonomi. In altre parole, l'Ucraina è diventata il più grande laboratorio mondiale di guerra algoritmica.
I risultati si vedono già. Kiev sostiene di aver sviluppato sistemi di intercettazione remota capaci di guidare droni difensivi a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. Sta inoltre schierando nuovi intercettori automatici progettati per abbattere i droni Shahed utilizzati dalla Russia. La Russia, naturalmente, non sta a guardare. Anche Mosca ha compreso che il futuro della guerra appartiene all'automazione. I russi hanno investito enormemente nella produzione di droni a basso costo, nella guerra elettronica e nei sistemi di riconoscimento automatico dei bersagli. Molti dei nuovi droni impiegati sul fronte utilizzano forme di assistenza algoritmica che riducono la dipendenza dal controllo umano diretto. La sfida è diventata una corsa continua: ogni innovazione ucraina viene studiata dai russi e viceversa. I sistemi ucraini analizzano enormi quantità di dati per identificare movimenti di truppe, depositi logistici e traiettorie di attacco. I sistemi russi fanno lo stesso. Entrambi cercano di rendere più veloce il ciclo osservazione-decisione-azione. Chi decide per primo sopravvive. Chi arriva in ritardo viene colpito.
Nel frattempo il conflitto si sta trasformando in una guerra sempre più aerea. Analisti occidentali osservano che l'avanzata terrestre russa ha rallentato sensibilmente nel 2026. In compenso Mosca ha aumentato il ricorso a missili e droni contro le città ucraine, mentre Kiev intensifica gli attacchi a lungo raggio contro infrastrutture energetiche e militari all'interno della Russia. Siamo davanti alla prima vera guerra dell'intelligenza artificiale. E ancora devono scendere in campo i robot, quelli veri, gli umanoidi. Chi si attarda a domandarsi se l'Ia cambierà la maniera di guerreggiare ha già fallito La domanda non è più se l'Ia cambierà la guerra. Lo ha già fatto. Quando gli algoritmi inizieranno non soltanto a individuare i bersagli, ma anche a scegliere quali colpire, chi sarà davvero responsabile delle decisioni? Un programmatore a Kiev? Un ingegnere a Mosca? Un generale? Oppure una rete neurale addestrata su milioni di dati raccolti in questa guerra? Non esiste più nessuna patria, nessuno ideale, nessun valore. Esiste il Capitale, essere inorganico, e l'Ia, altrettanto inorganica. Benvenuti nell'era minerale.