Zelensky chiede la pace a Putin ma intanto sta rivoluzionando la guerra in Ucraina con i robot e l’IA. Ecco chi è il suo ministro della Difesa Mychajlo Fedorov e perché il suo obiettivo è trasformare lo Stato in un “organismo digitale”

Noi ci attardiamo su Roberto Vannacci, incursore, vecchia ferraglia umana che si prenderà gran parte dei voti di Fratelli d'Italia, ancora legati a una idea muscolare della difesa della Patria (come se i futuristi non fossero esistiti e come se Junger non avesse mai scritto Tempeste d'acciaio). Per capire la guerra del 2026 bisogna dimenticare molte immagini del Novecento (tranne, appunto, le immagini dei profeti). Dimenticare il generale con la mappa, il carro armato come simbolo assoluto della potenza militare, perfino il pilota da caccia come eroe romantico. La guerra che si combatte oggi tra Ucraina e Russia assomiglia sempre più a una gigantesca competizione tra sistemi operativi. E nessuno incarna questa trasformazione meglio di Mykhailo Fedorov. Fedorov non proviene dalla tradizione militare. È nato politicamente come ministro della Trasformazione Digitale. È l'uomo che ha digitalizzato lo Stato ucraino, costruito servizi pubblici online e trasformato l'innovazione tecnologica in un'arma nazionale. Quando Zelensky lo ha nominato ministro della Difesa nel gennaio 2026, il messaggio era chiaro: il futuro della guerra non si gioca soltanto nelle trincee del Donbass ma nei software, negli algoritmi e nell'intelligenza artificiale. Da quando è arrivato al ministero, Fedorov ha accelerato una rivoluzione già in corso. L'obiettivo dichiarato è sostituire progressivamente uomini e mezzi tradizionali con sciami di droni, robot terrestri e sistemi autonomi capaci di operare anche in condizioni di guerra elettronica. Il ministero ha annunciato programmi per decine di migliaia di veicoli terrestri senza equipaggio destinati alla logistica del fronte e ha reso la produzione di droni una priorità nazionale. Ma la vera novità è l'intelligenza artificiale. Secondo lo stesso ministero della Difesa ucraino, l'Ia viene già utilizzata per consentire ai droni di completare missioni anche quando il collegamento con l'operatore viene disturbato dai sistemi di guerra elettronica russi. L'obiettivo successivo è creare una sorta di “organismo digitale” in cui droni aerei, robot terrestri, sensori e software condividano informazioni in tempo reale. A marzo Fedorov ha compiuto un passo che potrebbe avere conseguenze enormi anche dopo la guerra: ha aperto agli alleati occidentali l'accesso ai dati raccolti sul campo di battaglia ucraino per addestrare modelli di intelligenza artificiale destinati ai futuri sistemi d'arma autonomi. In altre parole, l'Ucraina è diventata il più grande laboratorio mondiale di guerra algoritmica.