Ok, ma cos'è l'Oplan Deu, il piano di 1200 pagine del generale Bodemann per spostare 800mila soldati Nato al confine con la Russia? L'Europa si sta davvero preparando alla guerra?

A sentire chi ha stilato il piano, l'Europa vorrebbe soltanto prevenire la guerra e non iniziarne una. “L'obiettivo è quello di far capire chiaramente ai nostri nemici che, se ci attaccano, non avranno successo”, ha spiegato qualche mese fa al Wall Street Journal un anonimo autore dell'Oplan Deu. Sarà, ma intanto Rheinmettall, il colosso teutonico della Difesa, ha da poco firmato un accordo da 260 milioni di euro per il rifornimento delle truppe nazionali e della Nato. Come ha inoltre scritto Reuters, il capo della Difesa tedesco, Carsten Breuer, ha ordinato che le forze armate del Paese siano equipaggiato con armi all'avanguardia entro il 2029 (la solita data che ritorna). Lo stesso Breuer ha parlato della necessità di dotare la Germania di nuove difese aree per intercettare i droni nemici, nonché di armi che le consentano di effettuare attacchi di precisione nel terreno rivale e tante munizioni. In ogni caso, l'Oplan Deu si basa una sorta di mobilitazione totale che include sì le forze armate, ma anche gli apparati civili, le amministrazioni locali, le infrastrutture pubbliche e ovviamente l'industria. Altro focus da attenzionare: molte nazioni europee, Francia e Germania in primis, hanno pianificato l'assistenza sanitaria in caso di conflitto. Il 18 luglio scorso, una circolare del ministero della Salute francese - visionata dal settimanale Le Canard Enchaîné - ha invitato le Agenzie regionali sanitarie a predisporre, in coordinamento con la Difesa, piani e strutture capaci di accogliere negli ospedali civili un elevato numero di militari feriti. Le stime indicate sono particolarmente rilevanti: fino a 100 soldati al giorno per ciascuna struttura, per un periodo di 60 giorni consecutivi, con possibili picchi di attività pari a 250 pazienti al giorno per tre giorni consecutivi.