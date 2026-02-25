In Messico sta succedendo un casino. C'entrano la guerra alla droga, il narcotraffico, Trump e pure l'Ucraina. Ecco come: tutto spiegato bene

Questo qualcosa è coinciso con l'operazione effettuata dall'esercito messicano in concerto con l'intelligence statunitense che ha portato alla cattura, e quindi all'uccisione, di Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come El Mencho, il narcotrafficante più potente del Messico alla guida del cartello più forte del Paese, il Cartel de Jalisco Nueva Generacion (Cjgn). Quando si è diffusa la notizia della morte di El Mencho, avvenuta nello Stato di Jalisco, i membri del suo cartello hanno lanciato attacchi in molte città e Stati dove è attiva l'organizzazione. In alcune città, i membri della banda hanno bloccato le strade lanciando chiodi e punte sull'asfalto, mentre in altre hanno requisito autobus e altri veicoli per poi incendiarli in mezzo alla strada. Hanno anche dato fuoco a decine di banche e attività commerciali locali, come le farmacie, spingendo i militari del Messico a intervenire. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che El Mencho era "un obiettivo primario per il governo messicano e statunitense, in quanto uno dei principali trafficanti di fentanyl nel nostro Paese". Sarà stato anche vero, ma la verità è Trump aveva minacciato di ricorrere alla forza militare statunitense contro i cartelli in Messico se il Paese non avesse fatto di più per frenare il traffico di droga negli Usa. Così alla fine il Messico ha fatto. Con il risultato di ritrovarsi invischiato in una guerriglia evitabilissima.