La mafia cinese ha rotto il caz*o agli Usa: ecco perché Trump vuole riprendersi l'America Latina

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha segnato un cambio di paradigma brutale nelle relazioni tra Washington e l'America Latina. E sì, la lotta contro l'ideologia bolivariana e il governo di Maduro in Venezuela sono soltanto delle scuse. Ci avete fatto caso? La controffensiva geopolitica sferrata dagli Usa nel loro “cortile di casa” ha un altro scopo: estirpare le radici cinesi che si sono allungate troppo in una regione troppo strategica e troppo vicina al territorio statunitense. L'intelligence americana dipinge poi un quadro inquietante: la Cina non sta solo costruendo porti e infrastrutture attraverso la Belt and Road Initiative, ma starebbe fornendo il substrato logistico e finanziario per una nuova forma di egemonia criminale. La rabbia di Trump, in sostanza, non è rivolta esclusivamente ai vertici di Pechino per gli squilibri commerciali, ma alla pervasività delle triadi e delle reti di broker cinesi che avrebbero occupato i vuoti lasciati dalle istituzioni locali. Per gli Usa, insomma, la sovranità dell'America Latina è ormai una questione di sicurezza interna: riprendersi il controllo della regione significa, prima di tutto, recidere i legami tra le medie imprese del Dragone e i cartelli locali, trasformando il Sudamerica da hub logistico cinese a partner blindato dell'agenda America First.