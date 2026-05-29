Alla faccia dei rossobruni che dicevano “Putin non attaccherà mai l'Europa”. La Russia ha fatto esplodere un drone in Romania

La Romania ha fatto sapere che adotterà le necessarie misure diplomatiche per rispondere a quella che ha definito una "grave violazione del diritto internazionale" e del suo spazio aereo. Ha inoltre chiesto alla Nato di accelerare il trasferimento delle capacità anti-drone nel Paese, in maniera tale da prevenire eventuali altri sconfinamenti. L'Ispettorato generale rumeno per le situazioni di emergenza ha riferito che l'intero carico esplosivo del drone è detonato, provocando un incendio al decimo piano dell'edificio residenziale. "Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato tracciato dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati, e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio a seguito dell'impatto", si legge nel comunicato ufficiale diramato dal solito ministero della Difesa di Bucarest. Certo, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina i droni russi hanno sconfinato più volte nel territorio di Bucarest (sono stati contati almeno 47 episodi), ma, come detto, questa è la prima volta che dei cittadini sono rimasti feriti. Dura anche la reazione di Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la Russia ha "oltrepassato un altro limite". "Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo. Continuando a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia", ha scritto su X.