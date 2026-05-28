Mario Sechi ma cosa ti lagni? Angelucci fa Angelucci e poi diciamocela tutta: hai fatto un Libero discutibile...

Liberi tutti. "Libero" aveva scritto Mario Sechi in un tweet che solo ora assume contorni più delineati. Il sardo non è più il direttore del quotidiano Libero dopo due anni e mezzo di lavoro. E nel tweet successivo è decisamente più specifico: "Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti". Ma la vera domanda è: caro Sechi, di cosa ti sorprendi? Ti sei messo nelle fauci del lupo e ora ti lamenti perché ti ha morso? Angelucci non è nuovo a questi comportamenti, anzi. I giornali del gruppo del magnate delle cliniche sono sistemi separati ma comunicanti. Un complesso risiko editoriale dove direttori, giornalisti e linee editoriali vengono spostati come pedine in base ai delicatissimi equilibri del governo e delle "destre". Sembra il gioco delle sedie: Sallusti va a Libero, poi al Giornale, poi torna a Libero. Feltri va al Giornale, poi torna a Libero poi di nuovo al Giornale. Cerno va dal Tempo al Giornale. Capezzone va da Libero al Tempo. Poi, come nel gioco delle sedie, la musica si spegne e qualcuno resta in piedi. In questo caso è rimasto Mario Sechi.